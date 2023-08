Alba Parietti: “L’amore é un passo a due, incondizionato…”/ La dedica social al fidanzato Fabio Adami

Fabio Adami é il nuovo fidanzato di Alba Parietti: il post rivelatorio é pubblico, su Instagram

Fabio Adami é il nuovo fidanzato di Alba Parietti, o almeno questo trapelerebbe da una romantica dedica social che la showgirl destina al cavaliere. É virale nelle ore del caldo corrente mese di agosto 2023, il post che vede Alba Parietti lasciarsi andare a quella che si direbbe una dichiarazione d’amore di dominio pubblico, destinata al neo compagno di vita, fascinoso, dall’amata showgirl.

“18 mesi di felicità assoluta. L’amore è solo un meraviglioso un passo a due, incondizionato” , si legge tra le righe della romantica dedica che Alba Parietti scrive a Fabio Adami. Quest’ultimo, quindi, si direbbe l’uomo che avrebbe fatto capitolare la showgirl italiana dagli occhi di ghiaccio.

Alba Parietti é la testimonianza social dell’amore Boomer, contro le critiche del popolo nel web

La caption romantica correda la testimonianza fotografica di un abbraccio tra la showgirl e l’amato, nei giorni segnati dal festeggiamento del mesiversario dell’unione tra i due ormai noti fidanzati. La showgirl si gode, così , le ore dei celebrativi con il neo fidanzato 56enne, più giovane, nel mezzo di una vacanza party intrapresa come viaggio itinerante nel cuore dell’ambita meta turistica: Ibiza. E tra le Instagram stories non può mancare neanche, poi, il sottofondo musicale alle romantiche immagini iberiche, sulle note di Claudio Baglioni.

Insomma, Alba Parietti sembra abbandonarsi all’amore “NIP” che quindi si direbbe un non appartenente al mondo dello spettacolo, in barba a chi non riterrebbe validi gli amori sbocciati dopo gli “anta” o comunque quelli della Generazione dei Boomers. Ma la showgirl dimostra di avere un cuore giovane, capace di donare amore agli altri. E, intanto, sempre a mezzo social il cantautore pop di Napoli, Gigi D’Alessio, commuove il popolo di internauti attivi nel web con un addio social destinato al compianto collega, Toto Cutugno: il cantante di L’italiano si spegne all’età di 80 anni.











