Alba Parietti lite con Riccardo Signoretti “inquisitore”/ Lui: “petulante e gallina”

Scontro fra Alba Parietti e Riccardo Signoretti a Live Non è la D’Urso durante il confronto sul caso Walter Zenga e il figlio Andrea Zenga concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La situazione si fa incandescente per la presenza di Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga. Il direttore di Nuovo prende la parole: “se viviamo di ripicche i rapporti di famiglia non li risolveremo mai. Walter Zenga ha 5 figli, come mai con 3 ha un buon rapporto e solo con i figli di Roberta Termali no? Ho sentito gli amici di Walter e ti dico che c’è da indagare sul ruolo di Roberta Termali e la signora Elvira ce lo può dire perchè era amica prima che si mettesse con suo marito”. Alba Parietti però interviene: “posso dire una cosa di Elvira…”, ma il direttore di Nuovo ripicca subito “mi interessa sapere questa cosa della Termali”. La Parietti ribatte: “volevo toglierla dall’imbarazzo perchè costringerla a parlare male di una persona non mi sembra carino”, ma il giornalista replica “chi ti dice che ne avrebbe parlato male? Scusami, le ho solo chiesto una cosa. Faccio domanda, tu interrompi per dire la tua quando alla gente interessa sapere come Roberta Termali è entrata nella vita di Zenga”.

Alba Parietti: “Riccardo Signoretti a te piace fare pollaio, a me no…”

Volano parole grosse fra Alba Parietti e Ricardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo. “Non mi piace il modo in cui tu poni le domande, la vuoi istigare, fai domande come inquisitore” – precisa la conduttrice, ma il giornalista ribatte “ho fatto una domanda e vorrei una risposta” con la Parietti che risponde “anche la tua di petulanza è insopportabile”. Il battibecco continua con Signoretti che le dice: “parli tu? Sei petulante anche tu”. L’Alba nazionale è stupita dal comportamento del direttore: “sinceramente trovo la tua domanda tendenziosa, mal posta”, ma l’inquisitore, come è stato soprannominato ribatte “potete anche inquadrare la signora Parietti”. Ma non finisce qui, visto che la Parietti precisa: “ti trovo sgradevole” con Signoretti che ribatte “sei simpatica tu”. La Parietti allora risponde “sinceramente più di te non ci vuole molte anche solamente per come ti poni, sei un grandissimo cafone. A te piace fare pollaio, a me no” con Signoretti che ribatte “il pollaio si fa con le galline altrimenti non potrei farlo” e la Parietti lo zittisce “te lo fai da solo, sei veramente solo sgradevole”.



