Alba Parietti - ospite a La Volta Buona - in versione ‘diritto di replica’: dalle parole di Lucrezia Lante della Rovere al rapporto con Selvaggia Lucarelli.

La verve di Alba Parietti è una sorta di must della televisione italiana; una carriera longeva e fortunata, un ruolo di spicco nel piccolo schermo conquistato con merito e soprattutto personalità. Non si tira indietro quando si tratta di dire la sua, di dare valore al proprio pensiero e punto di vista; soprattutto quando si tratta di replicare a critiche o commenti che reputa fuori luogo. Oggi, a La Volta Buona, parte dal tema della chirurgia: “L’unica rifatta dichiarata sono io, a parte gli scherzi; qualcosa ho fatto, l’ho sempre detto. Dopo tanti anni pago ancora lo scotto della bocca rifatta ma per il resto non ho fatto tantissimo, non ho stravolto il mio volto”.

Caterina Balivo pone l’accento proprio sul diritto di replica, su come Alba Parietti non si ponga remore nel ribattere a commenti che la riguardano. Un esempio parte proprio dal salotto di Rai Uno dove, qualche settimana fa, una sorta di battuta di Lucrezia Lante della Rovere l’aveva indispettita non poco. “Per me non era una battuta; ricambio tutti i complimenti perchè la trovo una donna bellissima, intelligente e simpatica e non giudicherei mai la sua vita privata. Però, sinceramente i sentimenti sono una cosa importante per me, non ho mai vissuto con leggerezza i rapporti sentimentali; anzi, li ho fin troppo interiorizzati”. La conduttrice e showgirl ha poi aggiunto: “Per le scelte che ho fatto ho anche sofferto tantissimo pur scegliendo con cura le persone con cui stare. Prima dell’ultimo ex fidanzato sono stata sola per 7 anni e stavo benissimo; quindi, ha detto una cosa assolutamente falsa”.

Alba Parietti a La Volta Buona: “Selvaggia Lucarelli? Mai amiche!”

Chiaro e netto il pensiero di Alba Parietti sia sulle parole di Lucrezia Lante della Rovere a La Volta Buona sia sul contenuto del video di scuse pubblicato dall’attrice qualche ora dopo. “Ha ridetto ‘beata te’ nel video di scuse, quindi lo ha ribadito, e non è così. Sembra che io scelga il primo che passa; nei confronti delle persone con cui sono stata voglio rispetto, non permetto a nessuno di calpestare la dignità di questi rapporti”.

Sempre a La Volta Buona, Alba Parietti si è espressa anche a proposito delle querelle avute in passato con Selvaggia Lucarelli: “Non ci siamo mai chiarite; io, onesta intellettualmente, le riconosco numerose qualità. Non potrebbe mai essere mia amica, quando ci è stato chiesto di rimettere la causa io ero disposta a farlo, lei no; voleva andare fino in fondo”. La conduttrice ha poi aggiunto: “A me in 50 anni di televisione non è mai capitato di prendere una querela, a lei mi sembra capiti spesso… Addirittura Fabrizio Frizzi stava per querelarla!”.

