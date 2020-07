Alba Parietti/ “Macao? Un programma cult che ha cambiato la tv” (Techetechetè)

Alba Parietti è tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda oggi, mercoledì 22 luglio 2020, nella fascia pre-serale di Raiuno. La conduttrice e showgirl, oggi opinionista di tantissimi talk televisivi, in passato è stata una delle presenze fisse del piccolo schermo inanellando una serie di successi importanti. Nel 1983 debutta nel programma “Galassia” su Rai2 e quattro anni dopo è ancora in Rai nel programma “Giallo”. Poi il passaggio a Telemontecarlo dove diventa popolarissima con “Galagoal” e il ritorno in Rai come valletta del Festival di Sanremo 1992 accanto a Pippo Baudo. Seguono una serie di programmi di grande successo in Rai: da “Pavarotti & Friends” dal 1992 al 1994, “Il Canzoniere dell’anno”, “Domenica in”, “DopoFestival”, “Serata mondiale” e tanti altri. Poi il passaggio a Mediaset, ma nel 1997 rientra in Rai alla guida del fortunatissimo programma “Macao” di Gianni Boncompagni. Proprio due giorni fa, 20 luglio 2020 la Parietti aveva ricordato il programma con tanto di video su Instagram: Macao un programma straordinario che rimarrà nella storia della tv scrivendo: “Macao rimane nella memoria collettiva di quegli anni , uno dei programmi che hanno cambiata la tv e sono cult purtroppo irripetibili. Grazie alla genialità di Gianni Boncompagni , un cast straordinario una scenografia pazzesca , musiche meravigliose un’energia fortissima e posso dirlo ? La mia conduzione”. Che dire! Una vera protagonista del piccolo schermo che oggi si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico più giovane come opinionista televisiva in vari talk televisivi tra Rai e Mediaset.

Alba Parietti, il ricordo di Ezio Bosso

Parlando proprio di talk, Alba Parietti lo scorso 10 giugno è stata ospite del salotto televisivo “Io e te” di Pierluigi Diaco a cui ha parlato del bellissima rapporto di amicizia con Ezio Bosso, il pianista e compositore scomparso lo scorso maggio dopo una lunga battaglia contro una malattia degenerativa. “Non ho mai realizzato fino in fondo perché è un periodo difficile. Per me Ezio è stata una persona molto importante…” ha precisato la conduttrice che parlando del suo grande amico ha poi aggiunto – “è la cosa di cui ho avuto sempre pudore, una persona speciale. Chi ha conosciuto Ezio sa che i rapporti con lui erano molto complessi, averlo conosciuto è stata una delle cose più importanti della mia vita. Il rapporto tra me e lui era molto profondo, di profonda amicizia, non era facile, era angelo e diavolo come lo siamo tutti noi ed era geniale, un artista geniale. Solo questo voglio raccontare di lui. E’ stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano, le persone si devono vergognare”. Un momento davvero emozionante per la Parietti che quest’anno ha festeggiato 42 anni di onorata carriera in tv!



© RIPRODUZIONE RISERVATA