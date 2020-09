Alba Parietti, madre Francesco Oppini/ Ecco come ha stravolto il Festival di Venezia

Alba Parietti continua ad attirare le attenzioni degli italiani grazie al suo fisico mozzafiato. Nei giorni scorsi ha fatto discutere il look sfoggiato a Venezia, in occasione del Festival del Cinema: l’Alba Nazionale si è presentata con tanto di bigodini, per poi stravolgere ogni aspettativa durante la passerella sul Red Carpet. Total black per il suo look della serata, con extension evidenti e lontana dagli outfit rock che ha sfoggiato prima della kermesse. Oggi, venerdì 18 settembre 2020, sarà invece il rampollo Francesco Oppini al centro dell’attenzione: entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5. C’è chi ipotizza già che la Parietti potrebbe fare una piccola incursione nel loft di Cinecittà, ma le cose potrebbero andare in modo diverso. Dopo tutto Francesco ha sempre cercato di scrollarsi di dosso l’abito da ‘figlio di’ e appare poco probabile che Alba decida di varcare la porta rossa solo per rivederlo per qualche istante.

Alba Parietti, madre Francesco Oppini: il rispetto per il cinema italiano

Alba Parietti ha voluto fare i suoi complimenti a Pierfrancesco Favino per via del suo ultimo traguardo. Con un lungo post sui social, la showgirl ha espresso il suo parere, sottolineando quanto la vittoria della Coppa Volpi da parte dell’attore sia più che meritata. “Davvero lui e altri attori del nostro cinema non hanno nulla da invidiare alla bravura di chi lo ha conquistato“, scrive, “Sono molto felice per lui per la sua meravigliosa famiglia perché oltre ad essere un grande sullo schermo non delude le aspettative di umanità conoscendolo”. Clicca qui per leggere il post di Alba Parietti. Non solo complimenti però sul profilo della Parietti. Anche un leggero attacco a Nicolas Sarkozy, per via della frase razzista pronunciata nei giorni scorsi. “Scimmie e negri si può ancora dire?”: questa l’uscita che ha spinto il politico francese nel vortice delle accuse e delle polemiche. “Hai la faccia da ‘Sarkozy’ in tono dispregiativo si può ancora dire? O è un’ingiuria”, scrive Alba, “quando ci lamentiamo dei nostri politici, ricordiamoci che all’estero non hanno certo di meglio”. Un lungo sfogo quello della Parietti, che vede nel gesto del politico un tentativo per raccogliere consensi da parte degli ignoranti e dei nuovi razzisti. “Sono la prima a pensare che alle volte ci sia esagerazione su omofobia per piccole battute involontarie”, aggiunge, “o razziste o rivolte alle donne, ma la cosa gravissima è lo sdoganare pubblicamente frasi e parole che hanno ucciso, distrutto vite, scatenato drammi e giustificato odi”.

Foto, i complimenti a Pierfrancesco Favino





