Alba Parietti: “Mancanza di rispetto da Franco Oppini”/ A Non è la D’Urso l’aspetta Ada Alberti…

Alba Parietti torna a Live – Non è la D’Urso per un confronto con l’ex marito Franco Oppini e la moglie di quest’ultimo Ada Alberti. Se con Ada non ha alcun tipo di rapporto e tra loro c’è profonda stima, con Franco Oppini, nell’ultimo periodo, ci sono state alcune incomprensioni. L’ultima c’è stata quando il figlio Francesco è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’esposizione di alba in quella che doveva essere la serata di Francesco, aveva spinto Franco Oppini ad attaccare l’ex moglie. “Era la sua serata. Fai più la madre ed evita di essere la Parietti”, aveva detto Oppini nel corso di ‘Domenica Live’. La replica di Alba non si era fatta attendere. “Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado, l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona”, aveva scritto sui social la Parietti.

ALBA PARIETTI E FRANCO OPPINI, PACE FATTA PER IL FIGLIO FRANCESCO?

Alba Parietti e Franco Oppini si sono ritrovati d’accordo nel condannare il figlio Francesco quando si è lasciato andare ad una frase su Dayane Mello che ha scatenato accese polemiche sul web facendogli rischiare la squalifica. Sia Alba che Franco Oppini, infatti, hanno fatto sapere che sarebbero stati d’accordo con un provvedimento disciplinare nei confronti del figlio. “Sono perfettamente d’accordo con Alba questa volta e con le sue parole anche molto dure. Sono indignato e anche un po’ amareggiato. Tu Barbara sai quanto io e Alba abbiamo cercato di dargli un’educazione di un certo tipo, con dei valori importanti e sicuramente questo è un errore e uno sbaglio enorme. Chiedo scusa addirittura io, anche per mio figlio”, ha detto Franco Oppini a Pomeriggi 5. Durante il collegamento con Francesco al Grande Fratello Vip, poi, la Parietti ha portato al figlio i saluti di Franco Oppini e di Ada Alberti con cui si ritroverà questa sera nel salotto di Non è la D’Urso e con Ada.



