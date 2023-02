Alba Parietti “Maurizio Costanzo è stato il mio papà televisivo”/ “Inventò talk show”

Alba Parietti ha ricordato Maurizio Costanzo ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 25 febbraio 2023. La showgirl torinese ha asserito: “Fa impressione pensare che Maurizio non ci sia più, è un dolore collettivo, che si deve trasformare in un ricordo molto bello per quello che lui ha dato alla tv. Ero molto giovane quando ci incontrammo per la prima volta. Erano gli anni Ottanta e io non ero nessuno, ero una ragazza in cerca di successo. Mi invitò in una trasmissione e alla fine della puntata Maurizio mi disse che ce l’avrei fatta a sfondare. Ci rivedemmo molti anni dopo, quando lui aveva imparato a entrare nel profondo delle persone”.

A Maurizio Costanzo, ha rivelato Alba Parietti, piaceva tantissimo scavare nell’intimo della gente e lo faceva anche “con tecniche raffinatissime. Magari parlava all’orecchio, diceva qualcosa, cercava di creare un rapporto di confidenza. Lui ha inventato il talk show, portando in televisione un giornalismo fortissimo, anche d’inchiesta, ma al tempo stesso era un uomo divertente, leggero, ironico, fantasioso e curiosissimo”.

ALBA PARIETTI: “MAURIZIO COSTANZO COME UN PADRE PER ME”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Alba Parietti ha proseguito dicendo: “Maurizio Costanzo era un grande domatore. Era capace di creare una grande arena in cui schierava i personaggi in cui lui credeva. Lui aveva voglia di giocare con la vita, aveva tenerezze inaspettate”.

Costanzo “è stato il mio papà televisivo, dandomi anche un grosso rischio – ha affermato Alba Parietti –. Io feci cinque ‘uno contro tutti’ assieme a lui e, da allora, la gente cominciò a vedermi in maniera completamente diversa rispetto a prima. Iniziarono ad attribuirmi un’intelligenza e un tipo di carattere che prima non mi venivano riconosciuti. Maurizio Costanzo voleva tirare fuori il meglio e il peggio di te, ti spogliava, ma contemporaneamente regalava una grande opportunità”.

