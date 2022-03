Alba Parietti/ “Mia famiglia ha normalizzato il mio successo e questo mi ha aiutata”

Tra carriera e vita privata, Alba Parietti a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La celebre showgirl ha esordito parlando della sua esperienza a Il cantante mascherato: “Matano non faceva altro che dire che io. Milly non sbaglia mai, quella sera mi ha nominata invece per nome (ride, ndr). La mia grande ambizione era un’altra, quella di essere scoperta. Non sopporto di non essere scoperta, vorrebbe dire non avere abbastanza personalità”.

Ospite in videocollegamento anche il figlio Francesco Oppini, Alba Parietti ha parlato del suo ruolo di madre nelle relazioni amorose: “È sempre sbagliato intervenire. Se dovessi dare un consiglio alle madri, servirebbe una sana indifferenza. Ci sono state delle persone che non ho visto di buon occhio, il metodo Zen sarebbe la scelta migliore”. Il volto tv ha aggiunto: “Non è facile, io l’ho avuto quando avevo 20 anni, quando sei piccolo per educare. Lui era molto legato ai miei genitori, perché trovava questo senso di accoglienza assoluta”.

ALBA PARIETTI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Parlando sempre del figlio Francesco Oppini, Alba Parietti ha voluto mettere in risalto i suoi grandi valori: “Ogni tanto non pensa bene a quello che dice, non riesce a fare delle determinate considerazioni. Ma è una persona estremamente leale, capace di essere veramente amico delle persone e soprattutto, nonostante abbia avuto un momento di grandissimo successo, gli è sempre piaciuto fare parte del gruppo degli sfigati del bar. Non ha mai ambito a fare il vip, ha sempre voluto amici di tutte le categorie”. Alba Parietti ha poi parlato di come ha vissuto il grande successo in famiglia: “Il mio successo a casa mia non esisteva. Nessuno mi vedeva come se facessi qualcosa di speciale, mi consideravano una persona di talento ma ridimensionando in ogni istante. E questo aiuta tantissimo”.

