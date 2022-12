Alba Parietti: “Mio figlio Francesco Oppini alla nascita era brutto”/ “Una banana…”

Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, si sono resi protagonisti di un divertente siparietto. La showgirl torinese ha infatti raccontato il momento del parto del suo primogenito: “Il parto di Francesco fu tremendo. Mi si ruppero le acque alle 18, lui nacque alle otto del mattino dopo. Stranamente, nonostante siano passati millenni, ho partorito senza epidurale, sono stata abbandonata a me stessa. Credo che gli uomini dovrebbero provare un’oretta cosa provano le donne, stile servizio militare!”.

FABIO ADAMI, CHI È FIDANZATO ALBA PARIETTI/ Lei: "L'ho fatto soffrire, è doloroso..."

ALBA PARIETTI: “MIO FIGLIO SEMBRAVA UNA BANANA!”. FRANCESCO OPPINI: “TI QUERELO!”

A proposito di Francesco Oppini, sua madre Alba Parietti ha detto: “Quando lui è uscito, sembrava una banana! Era di una bruttezza rara, aveva un ciuffo di capelli! Basti dire che i nostri parenti, quando Francesco nacque, si guardavano in cagnesco e mi dicevano: ‘Vedrai che poi migliora’. Alla fine però è migliorato, dai!”. Fra le risate dello studio e degli altri affetti stabili, Francesco Oppini ha risposto, sorridendo, a sua mamma Alba Parietti in questi termini: “Ti querelo nel pomeriggio! Questo è body shaming e, peraltro, lo stai facendo in diretta su Rai Uno, è servizio pubblico!”.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti, gli ex fidanzati/ Da Bonaga a Lambert, da Lanza Di Scalea a De AndréFrancesca Viverit, chi è la fidanzata di Francesco Oppini/ “Mi fai bene al cuore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA