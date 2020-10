Alba Parietti/ “Mio figlio Francesco Oppini poteva morire, venne pestato ferocemente”

Alba Parietti è tornata a raccontare la vicenda riguardante il figlio, Francesco Oppini, e il pestaggio subito una decina di anni fa. Negli studi di Storie Italiane si parla del caso di Lanciano, il ragazzo di appena 18 anni che è stato mandato in coma dopo che un minorenne di una baby gang l’ha colpito con un pugno alla tempia. “Sarebbe potuto tranquillamente morire”, le parole di Alba Parietti ricordando il dramma risalente al 2001 capitato all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020. “E’ successo anche a me tanti anni fa – ha proseguito la nota showgirl in collegamento con il programma di Rai Uno – mio figlio è stato pestato ferocemente e nessuno lo ha soccorso… Peraltro erano tutte persone adulte che dovevano avere un ruolo di grande responsabilità”.

ALBA PARIETTI: “A FRANCESCO OPPINI VENNE SPACCATA LA MANDIBOLA”

Alba Parietti ricorda come venne ridotto il figlio Francesco dopo i colpi ricevuti: “Gli è stata spaccata completamente la mandibola, è stata una frattura scomposta, Ha rischiato di essere ammazzato, quello in cui ha passato un’intera notte non era neanche un ospedale, non gli è stata fatta neppure la tac”. Proprio per via di questo dramma vissuto sulla sua pelle, Alba Parietti si sente molto vicina alle madri dei figli che subiscono queste violenze indicibili: “Sto veramente molto male quando vedo queste madri. In queste storie mi ci ritrovo. So cosa si prova, anche per quel senso di ingiustizia e quella paura che poi rimane per tutta la vita. La paura di quello che sarebbe potuto succedere rimarrà sempre, speriamo sia totalmente scongiurato”. Per l’episodio del pestaggio di Francesco Oppini (e dei suoi tre amici al lago di Garda), venne condannato, come scriveva ai tempi Repubblica, il carabiniere Michele Ranzi, all’epoca 35enne di Bolzano, a nove mesi più il pagamento di tutte le spese processuali, più 15mila euro di multa per lesioni aggravate e dolose.



