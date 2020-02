Alba Parietti: “Morgan basta, mi hai delusa”/ “Ciò che è accaduto a Sanremo non è…”

Alba Parietti esprime tutta la propria delusione per quanto accaduto a Morgan al Festival di Sanremo 2020. Al termine della quarta serata della kermesse canora, Morgan e Bugo sono stati squalificati ufficialmente dalla gara dopo la decisione di Bugo di abbandonare il palco del Teatro Ariston in seguito alla scelta di Morgan di cambiare parte del testo della canzone “Sincero”. Amica di vecchia data di Marco Castoldi, vero nome di Morgan, Alba Parietti non è riuscita a restare in silenzio e, attraverso un lunghissimo post pubblicato su Instagram, riconoscere il talento artistico di Morgan, ma critica il suo atteggiamento autolesionista. “Caro Marco, io ti voglio molto bene, sei come un fratello per me, ma questa forma di autolesionismo, autoflagellazione, compulsiva, per non avere l’umiltà di accettare i tuoi errori o le sconfitte, ciò che accade come se fosse sempre colpa degli altri o del fato, mi spiace da amica cara davvero sincera mi ha amareggiato, delusa”, scrive la Parietti.

ALBA PARIETTI SCRIVE A MORGAN: “LE COSE SI AFFRONTANO, NON SI DITRUGGE TUTTO INCOLPANDO GLI ALTRI”

Stavolta, Alba Parietti, pur volendo bene a Morgan come se fosse un fratello, non ha alcuna intenzione di perdonare il suo atteggiamento a Sanremo 2020. La showgirl, infatti, riconosce gli errori commessi dal cantautore che, a suo dire, non sarebbe stato in gradi di affrontare una situazione che stava diventando complicata. “Il pezzo era bello, giovedì avete cantato male, lo sai, non so perché, forse non era serata forse non eravate in sintonia, forse non avevate provato, ma le cose si fanno e si finiscono senza spargimenti di colpe o sangue” – scrive la Parietti. Poi, pensando a ciò che accadrà in futuro, Alba invita Morgan a cambiare atteggiamento, a non farsi più del male e a mostrare finalmente tutto il suo talento artistico: “ Si accetta l’errore proprio e si impara se si sbaglia magari si rimedia, si impara qualcosa in più. Non si distrugge tutto incolpando altri. Mi spiace, mi fai arrabbiare mi fai male perché ti ho sempre voluto bene. Non deludere più chi ti stima e ti rispetta non prenderti più in giro. Ti fai male solo tu”, conclude.





