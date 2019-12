Alba Parietti/ “Mughini fa la soubrette, i suoi libri non vendono” (Vieni da me)

Alba Parietti sarà ospite questo pomeriggio a Vieni da me, dopo la lite in diretta telefonica dei giorni scorsi con Gianpiero Mughini. Lo scrittore, lo ricordiamo, aveva speso per la showgirl parole piene di sdegno, criticando, in particolare, i suoi interventi di tipo intellettuale; Alba Parietti, però, non è rimasta con le mani in mano e, tramite un acceso intervento telefonico, ha risposto per le rime. Tuttavia, la querelle non si è spenta con le luci dello studio di Caterina Balivo: in attesa che arrivi il suo momento, la nota showgirl ha affidato la sua lunga replica a un post sui social, nel quale ha riservato allo scrittore una serie di critiche per gli stessi motivi per i quali lui si è scagliato contro di lei: “Carofiglio, Elena Ferrante, Claudio Magris, non mi sembra di averli visti con me fare le “sfere“ dalla D’Urso. O trovati alla vita in diretta a parlare di Albano”, ha scritto sui social la diva.

Alba Parietti: “Gianpiero Mughini occupa spazi in trasmissioni di pettegolezzi”

Con il suo post condiviso sui social, Alba Parietti rivendica il diritto di affrontare anche temi più impegnati, così come ha sempre fatto nel corso della sua lunga carriera: “Io – scrive la showgirl – oso pensare, io oso scrivere […] e non rimanere ghettizzata. Oso pensare, oso documentarmi, oso progredire, oso usurpare il ruolo di persona pensante a uno scrittore, come lui”. Ma se Alba Parietti cercherebbe di accedere, dal suo ruolo di showgirl, a un tipo di sapere in grado di arricchirla, la stessa cosa non accadrebbe a Gianpiero Mughini: “lui – precisa la showgirl – che io non mi permetto di giudicare, occupa spazi in trasmissioni che si dedicano a pettegolezzi e intrattenimento leggerissimo. Per uno che aspira a paragoni alti – precisa la Parietti – non credo che Neruda, Tolstoj, Pasolini si sentirebbero a loro agio in trasmissioni televisive in cui lui è giornalmente. Si chiama coerenza”. Alba Parietti chiude quindi il suo lungo post con un importante interrogativo: “Sono io che voglio fare l’intellettuale e non ne ho le competenze o Mughini che aspira al ruolo di soubrette senza averne il phisique du role? La sentenza a chi leggerà”.

Alba Parietti: “Mughini occupa il posto della soubrette”

Oltre a puntare il dito sulla sua abitudine di frequentare salotti non consoni alla sua professione, Alba Parietti lancia a Gianpaolo Mughini una seconda accusa ben precisa: “Lui – tuona la showgirl – offende da anni senza mai argomentare, solo sulla base di pregiudizi, io argomento senza offendere. Semplicemente – spiega la Parietti – mi difendo e difendo la memoria storica che mi è stata lasciata in eredità da una famiglia di intellettuali antifascisti”. Ma Alba Parietti va oltre, sottolineando lo scarso successo nelle vendite che avrebbero le opere realizzate dal suo detrattore: “Mughini sarà un grande intellettuale che scrive bellissimi libri, sicuramente, ma purtroppo – scrive la showgirl – non li vende, occupa il posto della “soubrette“ poi non si lamenti se la soubrette che vende anche più di lui, scrive libri che hanno pure una buona critica e recensione da intellettuali più accreditati di lui Gad Lerner, Ferraris, Elvira Serra ecc ecc”; tuttavia, conclude Alba Parietti, “i libri non basta scriverli, bisogna anche che qualcuno li legga e soprattutto li compri”.



