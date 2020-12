Alba Parietti “Natale piangendo pensando a lei..”/ “Mia madre era tutto e..”

Sarà un Natale diverso quello di Alba Parietti che ha già annunciato che passerà queste Feste insieme al figlio Francesco Oppini e la sua compagna Cristina. I due piccioncini hanno già mostrato sul settimanale Chi il loro Natale insieme a casa di mamma Parietti con tanto di anello e una promessa di convivenza e di un bambino e chissà che per la showgirl questo sia l’ultimo Natale da passare in versione mamma e che il prossimo lo farà in versione nonna. Proprio la mamma fino a questo momento è stata l’unico pensiero triste a Natale nella vita della Parietti che proprio al settimanale di Alfonso Signorini ha ammesso: “Il 25 lo passavo da sola nella mia casa ci Courmayeur, dove ero stata spesso con mia madre, a piangere pensando a lei”. A quanto pare Alba Parietti non riesce davvero a dimenticare la sua amata mamma e continua a pensare di aver dedicato davvero poco tempo ai suoi genitori.

Alba Parietti “Natale piangendo pensando a lei..”

Lei da buona torinese, proprio come il figlio Francesco Oppini, si è trovata ad ammette proprio le stesse cose del gieffino che, in casa, continuava a ribadire il fatto di essersi sempre lamentato per la troppa presenza della madre nella sua vita ma forse avrebbe dovuto dire grazie qualche volta in più. Proprio al settimanale, la conduttrice e opinionista ha poi rivelato: ““Ero isolata a guardare il vuoto. Per questo ho avuto solo il rimpianto di non aver trascorso abbastanza tempo con i miei genitori”. Questo Natale finalmente sarà diverso per lei in attesa di un nipotino magari proprio per quello targato 2021.



