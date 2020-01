Alba Parietti “No voto senza istruzione”/ E riconferma “Si fa politica su ignoranza”

Alba Parietti è abituata a far discutere, ma stavolta solleva una bufera per alcune dichiarazioni di natura politica rilasciate a “Stasera Italia” su Rete 4. La showgirl ha messo in dubbio la legittimità del diritto di voto e così le arriva una pioggia di insulti. «Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo». Questa l’affermazione con cui ha subito suscito la rabbia della conduttrice. Barbara Palombelli infatti ha subito replicato: «Ora mettiamo in discussione il suffragio universale». L’opinionista critica poi la politica degli ultimi anni, «fatta solo di sondaggi». In questo avremmo preso esempio dalle elezioni americane in cui si decideva sulla pena di morte «a seconda di quello che votava la gente». Ma Alba Parietti in diretta tv è andata oltre: «Questo è il Paese che ha, come dire, dato la pena di morte o stabilisce l’immigrazione e decide tutto questo sulla base di voti». E quindi facendo l’esempio dell’elettore medio: «Cioè io non dico quello che penso o quello che ho nell’animo, ma vado dove va l’elettorato o dove penso che il popolo vada».

ALBA PARIETTI “NO VOTO SENZA ISTRUZIONE”. POI DOPO LA BUFERA PRECISA…

L’intervento di Alba Parietti è stato subito rilanciato sui social, dove sono cominciati a piovere insulti. La maggior parte della critica si è infatti accanita: «Dite alla Parietti che quando il popolo ha guadagnato il diritto di voto aveva percentuali di analfabetismo di oltre il 20%. Eppure il più ignorante dell’epoca avrebbe detto meno c…». Un altro utente ha scritto: «Agghiacciante roba da fare rivoltare nella tomba Margaret Thatcher». Poco fa la replica di Alba Parietti: «Sono la figlia di un partigiano, sono una che si è sempre battuta per i diritti civili e certo non sono contraria al voto: sono contraria all’idea che si possa fare politica utilizzando l’ignoranza della gente», la sua precisazione all’AdnKronos. E quindi ha aggiunto: «Questo mi spaventa perché come si è visto negli anni, e basta pensare ai ribaltoni che sono stati fatti, in questo Paese non c’è una coscienza politica. E non c’è perché manca una classe politica adeguata a mantenere un alto livello della politica».

Mamma mia che vergogna la Parietti a #StaseraItalia: “finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”. pic.twitter.com/s656Az3pOQ — Lé (@LeleDip) January 29, 2020





