Alba Parietti: “Non sono Aquila, non canto così”/ Rivelazione Il cantante mascherato

Dopo la prima puntata de Il Cantante Mascherato, si è diffusa l’idea che Alba Parietti fosse Aquila. Vari giudici hanno infatti pensato che la concorrente fosse proprio la conduttrice e showgirl e un lapsus di Milly Carlucci ha dato ancora più valore a questa tesi. Alba ne ha parlato a La Vita in Diretta, smentendo categoricamente che si trattasse di lei: “Ero al ristorante a Milano e sono andata a guardare la puntata dopo che mi sono arrivati molti messaggi di amici. Ma sei tu l’Aquila? Mi dicono che la Carlucci ha detto che io sono l’Aquila (Milly Carlucci ha detto “Alba si spegne” invece che “Aquila si spegne”, ndr). Posso provare che non sono Aquila”.

Ad avanzare per prima l’idea che Aquila fosse Alba Parietti è stata Caterina Balivo, che con fermezza ha dichiarato: “Io sono convinta che sotto la maschera dell’Aquila ci sia Alba Parietti e quindi vorrei davvero vedere se ho ragione. Vorrei davvero guardarla in faccia e farle i complimenti perché ha fatto davvero un bel duetto con Morgan”. Il lapsus di Milly Carlucci ha dato ancora più valore alla tesi: per errore, infatti, la conduttrice ha scambiato la parola “aquila” con “Alba”.

Alba Parietti rivela: “Aquila non sono io”

Alba ha poi proseguito dicendo che mentre la voce di Aquila sembrava particolarmente bella e intonata, non è lo stesso per lei. Questo, a suo dire, sarebbe la prova principale del fatto che non sia lei la concorrente del programma condotto da Milly Carlucci: “A parte che ho visto il duetto ed è stato bellissimo: questo dovrebbe già essere la prima che non sono io. Io faccio schifo. O sono diventata una grande cantante o non sono io Aquila ma comunque grazie”.

Lo stesso Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, ha commentato tramite Instagram le tante domande a lui arrivate. In tanti, infatti, hanno chiesto al giovane se sua madre fosse Aquila nel programma di Rai 1. Ironica la risposta del giovane: “Mi state chiedendo in tanti se mia madre sia Aquila. Mia madre è un’aquila ma non è lei, canta troppo bene”. A rispondere ironicamente alle parole del figlio è stata Alba stessa durante La Vita in Diretta: “Vedi cosa succede a fare i figli giovane…”. Anche sui social, Alba ha commentato i tanti messaggi arrivati, ringraziando i fan anche solamente del pensiero che lei possa cantare così bene. Sarà lei oppure no?

