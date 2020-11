Alba Parietti “Ospite da Barbara d’Urso per soldi, tre ville..”/ “Solo una battuta!”

Alba Parietti nemica di Barbara d’Urso? Sì, almeno fino a quando lei stessa non ha rivelato di andare nei suoi programmi (Live Non è la d’Urso in primis) per soldi e per mantenere le sue tre ville. Il caso è scoppiato proprio quando quella che ormai è diventata un’opinionista ha rivelato il vero motivo per il quale continua a frequentare gli studi del programma di Canale5. Fino a qualche tempo fa, infatti, Alba Parietti rilanciava: “I programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti io e lei, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo”. A quanto pare, però, la sua idea è cambiata e a chi glielo ha fatto notare sui social, lei ha subito risposto a tono al grido di: “3 ville. Una a Ibiza, una a Courmayer, una a Bali. Ti basta?”.

Alba Parietti “Ospite da Barbara d’Urso per soldi le tre ville da mantenere”

Sarebbero quindi i soldi quello che la porta a frequentare lo studio di Barbara d’Urso proprio per mantenere il suo stile di vita e le sue fantomatiche ville sparse in tutto il mondo. Solo qualche ora fa, però, sui social, Alba Parietti ha smentito le sue parole etichettandole come una battuta: “Alla centesima insinuazione malevola dove mi si dice che vado a da lei per soldi, ( cosa che fanno tutti in qualsiasi trasmissione perché è’ il nostro lavoro , non un passatempo )) per esibizionismo e cattiverie simili , volgari , sul mio lavoro mi sono permessa di rispondere con una battuta priva di cattiveria e fondamento.. Una battuta di spirito ovviamente”. Alba Parietti poi spiega che lei non ha una villa a Balli e che ha solo dei piccoli appartamenti a Ibiza e Courna e poi lancia accuse a chi ha riportato la presunta notizia senza nemmeno verificarla. Infine, chiude: “Io Sono onorata di lavorare in un momento così duro e difficile per il paese con Mediaset e ho il massimo rispetto dell’ amica e collega” definendo pretestuosi e cattivi i suoi attacchi.



