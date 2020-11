Alba Parietti/ “Per Francesco Oppini non sono stata una mamma perfetta” (Verissimo)

Alba Parietti ospite a Verissimo oggi tra vita privata, lavoro e maternità

Alba Parietti continua ad essere onnipresente in tv e sui giornali approfittando un po’ della presenza di suo figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 e sdoganando in tv quello che è stato sempre il loro rapporto e come sia cambiato nel corso degli anni. Non c’è bisogno di dire che nello studio di Verissimo oggi pomeriggio la bella opinionista e conduttrice, avrà modo di esaminare un po’ quella che è stata la sua carriera, parlare dei suoi tanti amori e, alla fine, anche del figlio Francesco Oppini che lei continua a proteggere come una leonessa. Come ha rivelato ad una intervista al settimanale Chi, all’inizio è stata davvero molto dura perché lei era giovane e ambiziosa e si è ritrovata presto con un figlio rimanendo incinta di Franco Oppini.

Alba Parietti, la mamma imperfetta per Francesco Oppini ma…

In soccorso di Alba Parietti sono arrivate le nonne di Francesco perché lei si è definita ‘una bambina che piangeva con in braccio un bimbo’ ma poi le cose sono cambiate e quando finalmente la carriera le ha regalato le prime gioie e la stabilità, Francesco Oppini è diventato il fulcro della sua vita, forse troppo visto che lui recrimina proprio il fatto che lei sia spesso presente e che questo lo spaventa un po’ pensando al domani, ad un matrimonio e ad una famiglia. La preoccupazione è però passata visto che, proprio nei giorni scorsi, in un incontro con la madre, ha ammesso di avere davvero voglia di diventare padre, scusandosi con lei anche per tutte le volte in cui non è riuscito a dirle che la ama come vorrebbe. Alba Parietti a Verissimo avrà modo di parlare anche delle donne che hanno ronzato intorno al figlio (Alessia Fabiani e Dayane Mello comprese) e di Tommaso Zorzi oppure no? I fan sono già pronti a seguirla per carpire qualche frecciatina e creare il caos fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Saranno accontentati? Lo scopriremo solo tra qualche ora.



