Alba Parietti torna a La Volta Buona: la rottura dall'ex compagno Fabio Adami

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di oggi, mercoledì 1 ottobre, c’è anche Alba Parietti. La showgirl ha affrontato molti cambiamenti nell’ultimo periodo, tra cui la rottura dall’ex compagno Fabio Adami, che sembrava destinato ad essere l’uomo della sua vita. Ma, procediamo con ordine. I due si sono conosciuti il 23 marzo 2022 durante un viaggio in treno da Milano a Roma e tra loro è subito scattata la scintilla. Difatti, dopo essersi scambiati alcuni sguardi complici, alla fine Fabio ha preso coraggio e si è avvicinato per aiutarla con la valigia, lasciandole anche un bigliettino con il suo numero di telefono.

Alba Parietti, chi è l'ex marito Franco Oppini: il figlio Francesco/ Il loro rapporto oggi

Da lì, hanno iniziato a scambiarsi messaggi, fino ad incontrarsi e fidanzarsi ufficialmente. Poco dopo, hanno deciso di iniziare a convivere a Roma, lasciando intendere di voler costruire un futuro serio insieme. Lo scorso anno, però, è arrivata la prima crisi, quando Alba ha avuto un incidente sugli sci mentre si trovava a Courmayeur proprio con l’ex fidanzato. Da allora, pare siano iniziate le prime incomprensioni e, a febbraio 2025, pare che la Parietti abbia deciso di andare via di casa.

Alba Parietti e i ritocchini estetici: ecco cosa si è rifatta/ "Le labbra? Oggi non le rifarei"

Alba Parietti di nuovo single: cos’è successo con l’ex compagno Fabio

La rottura vera e propria tra Alba Parietti e Fabio, però, è arrivata solo diversi mesi dopo la prima crisi, precisamente ad agosto 2025. Con un comunicato, la showgirl ha spiegato che i loro caratteri erano troppo diversi, aggiungendo però che tra loro c’è sempre stata una grande passione e non spendendo parole negative per l’ex compagno. A questo punto, chissà se, intervistata da Caterina Balivo, Alba darà maggiori dettagli sulla sua separazione.