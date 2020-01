Alba Parietti/ Pronta per il bagno di cultura? (La Pupa e il Secchione)

Alba Parietti sarà una delle ospiti che vedremo nella puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa di oggi, martedì 28 gennaio 2020, in occasione del nuovo match fra tutte le coppie. In particolare, l‘Alba Nazionale sarà protagonista del Bagno di Cultura, ovvero del test finale che sancirà il vincitore e l’eliminato di stasera. “Mi sono divertita a farlo“, scrive sui social, “veramente io mi diverto sempre. Molti mi chiedono perché io salto da programmi pop a varietà, interviste introspettive, serie, programmi politici, sportivi, scrittura, culturali, festival… e mi accusano e mi chiedono il perché di tanta versatilità tacciandomi di incoerenza“. Nella sua vita e carriera, la Parietti ha davvero fatto di tutto: è stata ballerina, cantante, attrice, ha parlato di politica ed ha affrontato anche parentesi più leggere. “Perché? Perché la tv per me è stata come la vita e la vita è fatta di mille colori e mille sfaccettature”, spiega. Anche Alba si vede così, come il piccolo schermo. Senza dimenticare la paura di annoiarsi, di entrare in un loop ripetitivo fatto delle stesse facce, le stesse cose. “Il mio lavoro è la mia vita in tutti i sensi, fatta di grande serietà e introspettiva malinconia, di delirio di follia, di ca**eggio, di scherzi, risate, leggerezza e chiacchiere inutili, utili per riempire il tempo“. Non c’è da stupirsi: d’altronde è anche questo lato della personalità multicolor di Alba a piacere tanto al pubblico italiano. Da sempre. Clicca qui per leggere il post di Alba Parietti.

Alba Parietti, dalla tv alla politica: una opinionista a tutto tondo… ma le polemiche non mancano

Alba Parietti per questo crede fermamente che la sinistra italiana dovrebbero dire grazie alle Sardine, “che hanno smosso indifferenza e coscienza dei singoli individui che si sono sentiti partecipi e persone. In diritto e in dovere di dire da che parte stavamo“, ha scritto sui social in questi giorni. Il voto in Emilia – Romagna ha spinto la showgirl a parlare ancora una volta di politica, puntando tutto su chi ha cuore il libero pensiero, “valore intoccabile”. I social però diventano per la Parietti anche un’occasione perfetta per raccontare se stessa, esporre le proprie emozioni. “Come tutte le donne ho aspettato tutta la vita qualcuno che mi desse la felicità, stasera guardandomi allo specchio ho avuto la certezza di averla sempre avuta con me. Non credo di essere bella, ma che valore ha la mia opinione contro quella che invece dichiara lo specchio?”, dice poi in modo ironico. Clicca qui per leggere il post di Alba Parietti. “Ma cavolo hai fatto al viso. Ti ho visto da Barbara d’Urso. Sei mostrificata”, scrive però un utente nei commenti, ricevendo di contro una risposta a tono da parte della diretta interessata: “Quindi non sei solo molto brutta, sei anche stupida“.

Il racconto ai fan

La lite con la fan





