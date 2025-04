Sette giorni dopo, Alba Parietti non vedeva l’ora di prendere il posto di Selvaggia Lucarelli ad Obbligo o Verità – nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai Due – per replicare proprio alla giornalista che nella prima puntata del talk show si era divertita nel ricordare e punzecchiare la showgirl menzionando i battibecchi ai tempi di Ballando con le stelle: “Ma come si può dire, in un programma dove si parla di ballo, ‘ti proibisco di parlare’…”. L’irriverenza della Lucarelli pare non sia stata digerita da Alba Parietti che ha dunque preso spazio nel programma di Rai Due per dire la sua.

Con un sorriso smagliante e con il suo solito tono da diva imperturbabile, Alba Parietti ha dimostrato di non aver perso il graffio quando si tratta di replicare. Dopo le parole della scorsa settimana ad Obbligo o Verità, la conduttrice va dritta al punto: “Le cose come le descrive lei come sempre sono mistificate: io le diedi della mitomane su accuse personali, non per i commenti sul ballo”. Dunque, a suo dire non erano i concetti artistici e nel merito del programma ad aver gettato benzina sul fuoco tra le due.

Alba Parietti a Obbligo o Verità: “Selvaggia Lucarelli? A quest’ora potrebbe fare di meglio…”

Forse ci si aspettava qualche parola in più ma, seppur breve, la replica di Alba Parietti a Selvaggia Lucarelli – ad Obbligo o Verità – è stata ugualmente tagliente e carica: “Io penso che lei sia intelligente e lo si vede nella sua applicazione e, la sua, è sput*anare il prossimo; a quest’ora potrebbe fare qualcosa di meglio!”. Una stoccata che non è passata inosservata ai presenti che hanno accolto al tavolo la conduttrice, fiera e soddisfatta nel chiudere così la sua personale replica. Chissà che nelle prossime ore non arrivi una contro-replica da parte di Selvaggia Lucarelli dopo quanto asserito da Alba Parietti nel programma di Alessia Marcuzzi.