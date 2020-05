Alba Parietti ricorda Ezio Bosso/ “Mi hai voluto proteggere dal dolore, ma…”

Pubblicità

Tanti gli amici e i conoscenti affranti per la morte di Ezio Bosso. Lo straordinario musicista si è spento ieri, giovedì 14 maggio, nel suo appartamento a Bologna. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e tanti hanno affidato ai social il proprio dolore. Così ha fatto Alba Parietti, che aveva con Bosso un legame di profondo rispetto e amicizia. Su Intagram, la showgirl e opinionista ha dedicato all’amico più di un post, sottolineando il suo dolore. “Ciao Ezio, ma questo non lo posso accettare… – esordisce la Parietti – troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza…E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso”, conclude.

Pubblicità

Alba Parietti e le parole sul flirt con Ezio Bosso

C’è da dire che in passato si è anche vociferato di un flirt nato tra Alba Parietti e Ezio Bosso. Intervistata nel programma ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, la showgirl in merito dichiarò: “Se tra noi è stata una storia d’amore importante? Per me è stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile.” Inoltre aggiunse: “È un grandissimo, immenso artista ed è un uomo che ha una capacità seduttiva immensa, che unita all’arte è un siero. Oltre a essere un grande artista, anche nella sua fisicità, anche nella sua tragedia, anche nella sua malattia è grandioso nel rappresentarsi“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA