Alba Parietti ricorda il padre Francesco/ “Non ho saputo proteggerti, ho avuto paura”

Ciao Papà , sono passati 23 anni e io non ho mai creduto ,davvero , che te ne saresti andato. Sei stato il mio papà perfetto. Sei stato un uno coraggioso, leale protettivo e io non ti ho saputo proteggere abbastanza, mi faceva paura la tua malattia, mi faceva paura che tu che sempre eri stato il mio faro, il nostro faro ti stessi spegnendo . Ammalando . Avevo paura , perché Leggevo la paura l’angoscia nei tuoi occhi , non la volevo vedere. Il mio eroe il mio papà non aveva mai paura. Tu mi hai sempre insegnato ad essere leale , forte , coraggiosa , senza macchia e senza dovere nulla a nessuno. Senza compromessi . A tenere alta la testa sempre . Alla fine l’uomo che tanti vorrebbero essere io grazie a te sono . Mi hai illuso che avrei trovato uomini come te e nonno Leo, Antonio , invece sono spesso solo uomini come tanti senza etica e dignità . È stato bello essere tua figlia ,essere amata, protetta ,da te . Averti avuto come maestro, come luce nel buoio della vita. Ogni giorno mi domando se saresti fiero di me e alla fine con la mia pazzia , so di avere rispettato i valori fondanti e importanti della nostra etica e famiglia. Questo è un brutto giorno papà . Per me per Francesco inermi . Mamma forte ,raccolse il tuo ultimo respiro con amore e io non sapevo cosa fare e come vivere senza te. Sei dentro ogni gesto , ogni respiro ogni domanda ,ogni incazzatura , ogni sorriso e risata .Sei stato il partigiano Naviga e il bambino senza divise ma libero, come mi hai insegnato ad essere . Che brutto giorno è’ ricordare che in questo stesso te ne sei andato via . Ma sei in me per sempre. Ti amerò per sempre adorato meraviglioso, unico papà . #francesco Parietti 6 maggio 1925 Tonco ( Asti ) – 8 agosto 1997 Torino il giorno con quello della morte di mamma , più brutto della mia vita .