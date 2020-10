Alba Parietti ricorda l’ex Giuseppe Lanza di Scalea/ “Un dolore lancinante, senza…”

Alba Parietti dedica un lungo e struggente messaggio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso pochi giorni fa dopo aver combattuto contro un tumore. La showgirl, su Instagram, ha pubblicato una foto del Principe ricordandolo con parole speciali e ricche d’affetto, frutto di una storia d’amore che, seppur finita, si è trasformata in una grande storia di amicizia. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Giuseppe Lanzia di Scalea, la Parietti ha aperto il proprio cuore condividendo il proprio dolore con i followers. “Ogni giorno sarai con me perché una persona come te resta nell’anima e dà la forza di vivere e di sperare. Averti avuto nella mia vita è stato un privilegio raro e fare a meno del tuo conforto del tuo sostegno della tua granitica presenza è un dolore lancinante. Ma devo andare avanti con la maschera che questo lavoro purtroppo e per fortuna mi impone e mi ha insegnato ad mettermi”, ha scritto la Parietti.

ALBA PARIETTI: “FORTUNATA AD AVER CONOSCIUTO GIUSEPPE LANZA DI SCALEA”

Per Alba Parietti non è facile accettare la morte di Giuseppe Lanza di Scalea, una persona che è stata importante nella sua vita e che porterà sempre nel cuore. Con un grande dolore dentro, la Parietti si considera comunque fortunata ad aver incontrato, conosciuto e condiviso con lui una parte della sua vita. “Ciao Giuseppe, so che ci rincontreremo nelle cose belle che la vita mi saprà ancora regalare. E tutto pensando a te mi sembra più dolce e mi fa accettare la malinconia della vita e le sue conseguenze e di dover convivere con il pezzo della mia vita che se ne è andato con te per sempre, con il tuo sorriso timido e solare come la tua anima stupenda”, aggiunge Alba. Poi cerca di trovare una piccola consolazione: “Mi consola pensare a quanta fortuna ho avuto a conoscerti e avere il tuo affetto, il tuo rispetto, il tuo bene che non passerà mai e mi accompagnerà finché avrò un respiro”, conclude.





