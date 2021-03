Alba Parietti/ “Se vado in pensione chi caz*o insulterete? Continuo con la tv!”

Alba Parietti torna protagonista delle cronache di rose. Dopo la lite dietro le quinte di Live – Non è la D’Urso, e la confessione choc circa una molestia subita da parte di un amico, il volto noto della televisione ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram in cui ha voluto fare il verso agli hater, gli odiatori dei social che ovviamente pullulano anche sulla pagina Instagram di Alba Parietti. “Dopo aver letto i commenti delle mie odiatrici donne che giustamente mi riportano alla realtà – esordisce così la showgirl con voce fintamente rattristata – ho pensato che cambierò tantissimo, ridimensionerò il mio ego, basta ego!”.

“Non posso continuare – prosegue – a essere così egocentrica, devo trovare il modo di essere umile, di mortificarmi. Io vi giuro ho capito il messaggio, ho sbagliato, io per 60 anni ho creduto di essere una f*ga e adesso che voi mi dite che sono vecchia, che ora che mi ritiri e che vada in pensione ci sto facendo un pensierino”. Quindi Alba Parietti torna seria, spiegando di essersi informata dal commercialista: “Ma sapete che ci vado veramente in pensione? Ci vado con una bella pensione. Però vi do anche una brutta notizia”.

ALBA PARIETTI VS HATERS: “POSSO ANDARE IN PENSIONE E PRENDENDO ANCHE BENE MA…”

Alba Parietti ha proseguito: “Quella bella e che ho gli anni per andare in pensione e prendo pure una bella pensione e quindi finalmente invece di continuare a versare soldi anche per quelli che mi mandano a fan*ulo che mi dicono che sono vecchia, che sono brutta, che mio figlio è come minimo un viziato raccomandato testa di caz*o, chec*a, fro*io, ecc ecc e che io sono vecchia, brutta, rifatta, non ho mai lavorato in vita mia ecc ecc, adesso pur non avendo mai lavorato in vita mia vado in pensione ma continuo, e questa era la brutta notizia. La bella notizia – ribadisce – era che andavo in pensione, ma la brutta notizia è che continuo a lavorare, così continuerò a turbare le notte, i sonni, oltretutto vi do qualcosa da fare, così la vostra vita non sarà così vuota, avrete me da insultare ogni giorno”- Quindi torna ‘attrice’: “O Dio come soffro nel leggere i vostri messaggi, sapete come mi toccano, sapete come mi sento davvero quando mi dite che sono vecchia e brutta, mi sento così vecchia, finita, pensionata, davvero grazie perchè finalmente grazie a voi ho capito che posso andare in pensione. Non ci avevo pensato ho chiamato il commercialista e gli ho detto ‘ma scusa, ma secondo te, visto che questi mi dicono che devo andare in pensione, io ce li avrei gli anni?’ e mi ha detto ‘guarda siamo quasi lì lì’, e pure dovrei prendere un bel po’ di pensione, con tutto quello che ho versato”. Quindi Alba Parietti conclude il suo video da tre minuti e oltre: “Adesso non ve la faccio lunga, non è finita ragazzi, vado in pensione ma continuo a lavorare, e lo faccio per voi perchè voi dovete avere le giornate piene di gente da insultare se no che ca*zo fate nella vita?”.





