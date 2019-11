ALBA PARIETTI/ “Fidanzato? Sono libera, così amo di più”. E su Selvaggia Lucarelli…

Alba Parietti nell’intervista a “La Vita in Diretta” ha parlato con estrema onestà della sua carriera. «Ero la parodia di me stessa. Io ho avuto un successo incredibile, ma se mi guardo dico: ma che cialtrona! Ero una truffa. Non sapevo far nulla. Lorella Cuccarini era quella che studiava dalla mattina alla sera, io ero una cialtrona e l’ho pagato, anche se ho fatto la gavetta». Ma la showgirl ha raccontato anche di occasioni sprecate. «Ho avuto occasioni enormi, come Domenica In, ma davo per scontato che tutto doveva arrivarmi per magia come quel successo. E non mi applicavo come avrei dovuto». E poi ha rivelato: «Potevo fare 007 ma non parlavo l’inglese, ho avuto offerte dall’estero ma la paura mi ha frenato…». In compenso, come ha ammesso lei stessa, ha avuto una vita sentimentale molto intensa: «Se sono innamorata? Da pazzi. Sto scherzando, veramente: sono innamorata di me». E quindi ha spiegato: «Io ora sono libera. Riesco ad amare di più, perché non chiedo nulla. Incontro uomini, li frequento, ma non mi sento obbligata ad avere una relazione». (agg. di Silvana Palazzo)

ALBA PARIETTI A LA VITA IN DIRETTA: IL RAPPORTO CON LA MAMMA

Alba Parietti a “La Vita in Diretta” per raccontarsi tra liti, amori e passioni. «All’alba dei miei 58 anni portati con fierezza, perché gli ho vissuti al meglio, sono una signora. Lo sono diventata dopo la morte di mia madre. Volevo cercare radici profonde», esordisce la showgirl. E quindi si comincia dalla madre: «Diceva sempre che non poteva avere altri figli dopo aver avuto me. Sono stata una figlia difficile di una mamma difficile, ma ci siamo arricchite entrambi. Lei non voleva mai essere a tutti i costi presente». Non manca gli aneddoti: «Una volta mi vide vestita leopardata e si mise a piangere. Lei e mio padre erano iper critici, ma mi dicevano che voleva solo vedermi serena e che la felicità non te la regala nessuno, te la dai da sola». Alba Parietti poi dà la sua definizione di felicità: «È amarsi profondamente. Sono egocentrica, ma non egoista. Sono piena di difetti, ma anche generosa. Sono intensa e faticosa».

DA DILETTA LEOTTA A SELVAGGIA LUCARELLI

Alba Parietti parla anche dei suoi inizi, del suo sogno di entrare nel mondo della televisione e della sua esperienza a Telemontecarlo. «Ieri a cena un cameriere mi ha chiesto di farmi una foto. Mi ha detto che aveva 9 anni quando feci il programma sui Mondiali e di essere cresciuto con me. Aver accecato intere generazioni è un mio pregio». Sulla presunta “rivalità” con Diletta Leotta invece chiarisce: «Bella e giovane com’è, per forza la odio. Ma è una battuta e non entro nella polemica con Paola Ferrari. Sono contenta di come sono e soprattutto di come mi sento. Bisogna volersi bene, la dignità è il valore più importante che abbiamo e dobbiamo conservarlo». Invece su Selvaggia Lucarelli non si sbilancia, anche perché – come afferma – c’è una causa in corso. «Eviterei commenti. Io le denunce le ho fatte solo per cose gravi, andare in tribunale per questo mi è toccato. Le offese sono state reciproche, ma io ero in un momento di difficoltà fisica. Quando arrivi lì ad essere giudicata sulla tua identità è fuori luogo».



