Alba Parietti, show sulle drag queen rinviato?/ Giudice attacca “politica non vuole…”

Non sono una signora, è giallo in Rai: lo sfogo di Vanessa Van Cartier

Uno dei grandi gialli del palinsesto Rai di questa stagione è la mancata messa in onda di Non sono una signora. Lo show di Alba Parietti, interamente dedicato al mondo delle drag queen, non ha ancora trovato una sua specifica collocazione e, dopo numerosi rinvii, rischia ora di scomparire dal palinsesto. Ad intervenire sulla questione è Vanessa Van Cartier, drag queen e giudice dello show, che ha condiviso un lungo post sul proprio profilo Instagram con un attacco anche a sfondo politico.

“L’Italia, uno dei paesi più belli al mondo! Conosciuta per la storia, l’architettura, la moda, il cibo, il talento. Un paese con cittadini meravigliosi. Un paese dove purtroppo molte persone soffrono per colpa di “persone” che non hanno cuore! Persone che non guardano avanti e che vorrebbero che la storia si ripetesse! Lezioni vanno imparate ma purtroppo c’è chi gode a far danni dai più piccoli fino ai più grandi! Un paese dove la politica dovrebbe migliorare il futuro invece di peggiorarlo! Una politica che fa smettere di sognare e che si attacca a tutto ciò che non dovrebbe toccare è una politica con uno spirito scuro!“, l’amaro sfogo social.

Vanessa Van Cartier si sfoga sui social: “Una politica che nel 2023…“

Vanessa Van Cartier prosegue così il suo duro sfogo social, in difesa dei diritti della comunità LGBTQ+ troppo spesso calpestati: “La vita deve essere colorata a colori non in nero! Una politica che ama tenere le persone legate. Una politica che vuole cancellare l’esistenza di una comunità colorata! Una politica che licenzia persone lgbtqiplus perché non fanno parte della “loro normalità!” Una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens! Parlo alla mia comunità di non perdere mai la speranza. Non abbandoneremo mai i nostri colori! Luce è vita!“.

Ancora non sono chiare le sorti di Non sono una signora, né tantomeno se lo show di Alba Parietti vedrà la luce in Rai. Intanto, però, lo sfogo di una delle sue giudici di spicco si è fatto sentire forte e chiaro per mezzo social, concludendo così: “Bisogna aver pazienza. Tutto cambierà. Siate fieri di chi siete! Camminiamo a testa alta e sorridiamo sempre perché il sorriso è l’arma più forte che esiste. Non combattiamo con la violenza ma combattiamo con il calore e l’amore che abbiamo da offrire! Vvb! Vanessa Van Cartier“.

