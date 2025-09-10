Alba Parietti spiega di essere single e svela perché tutte le sue storie d'amore sono finite.

Alba Parietti è ufficialmente single e, sulle pagine del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 10 settembre 2025, svela perché tutte le sue storie d’amore sono finite. “Le mie storie sono finite per consunzione come quelle con Stefano Bonaga e Giuseppe Lanza di Scalea ed era giusto dirselo piuttosto che tradirsi. Con Lamberti, all’inizio, non ci capivamo, nel senso che parlavamo in tre lingue diverse. Quando ci siamo capiti, ci siamo lasciati”, spiega la showgirl sempre molto schietta e diretta.

L’amore, nella vita di Alba Parietti, è sempre stato importante e, ricordando i suoi ex, la Parietti spiega che c’è una cosa che hanno in comune. “La cosa bella dei miei ex è che sono solidali tra loro, fanno gruppo, diciamo che ho creato una categoria”, dice ancora la Parietti che, senza aver messo da parte la vita privata, ha costruito una carriera importante.

Alba Parietti: “Ecco che tipo di donna sono”

Indipendente e libera, Alba Parietti, sulle pagine del settimanale Chi, spiega di essere una donna solitaria. “Diciamo che il mio sogno sarebbe quello di stare in coppia da sola. Nel senso che ho una vita strutturata, mi piace condividere ma, allo stesso tempo, non sono disposta a grandi compromessi con la mia personalità. Se stai con la Parietti, non puoi dire ‘non lo sapevo’, ormai la mia vita è letteratura”.

Oggi, dunque, nella vita di Alba Parietti non c’è un nuovo amore se non quello per il suo amico a quattro zampe. “In questo momento trovate solo il mio cane”, conclude la Parietti che ha scelto il settimanale Chi per svelare dettagli della sua vita e riflettere sul mondo del gossip.

