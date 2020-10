Alba Parietti “Sono rompicogl*oni?”/ “Tutelo Cristina Tomasini e Francesco”

Alba Parietti “Sono rompicogl*oni?”, con queste parole la showgirl commenta quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip dove tutti, figlio Francesco Oppini, compreso, hanno commentato un po’ sorridendo i suoi messaggi. A finire nel mirino di Alba Parietti è stato proprio il comportamento della produzione del Grande Fratello che, a suo dire, starebbero aiutando un po’ Dayane Mello nel suo avvicinamento al figlio Francesco Oppini ed è per questo che ha chiesto a gran voce di mostrare al figlio il video della modella in confessionale sulla questione del bigliettino e del primo passo che il figlio avrebbe fatto nei suoi confronti. Alfonso Signorini l’ha stuzzicata un po’ ammettendo che Alba lo stressa così come fa con la produzione e che presto la ritroveremo anche alla regia del reality se continua così e questo ha fatto un po’ storcere il naso al figlio che vorrebbe tenerla un po’ lontana dalla sua vita.

ALBA PARIETTI DIFENDE ANCORA IL FIGLIO E CRISTINA TOMASINI SUI SOCIAL E…

Proprio per questo Alba Parietti ha pensato bene di pubblicare una foto che la ritrae insieme a lui e alla nuora Cristina Tomasini confermando di volerli tutelare perché “Non si toccano i sentimenti veri per strategie . Il gioco non sara mai più importante della vita vera”, dice la showgirl sui social. In un lungo post ha ringraziato Alfonso Signorini per come ha trattato l’argomento e poi rilancia: “perché come tu sai l’amore e gli affetti contano più di qualsiasi altra cosa ❤️😘e sono felicissima di esserlo una grandissimo Rompicoglioni , perché voglio la felicità delle persone che amo che si amano e che meritano tanto rispetto 😉vero”. Argomento chiuso quindi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA