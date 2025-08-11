Alba Parietti fa gli auguri a Lorella Cuccarini per i suoi 60 anni dopo le polemiche dei giorni scorsi: la replica della conduttrice

Alba Parietti e Lorella Cuccarini: secondo capitolo. Dopo le polemiche di qualche giorno fa, si riaccendono i riflettori sulle due showgirl, questa volta con un tono del tutto diverso. Parietti torna infatti a parlare della collega in occasione dei festeggiamenti per il suo sessantesimo compleanno, che Cuccarini ha festeggiato pubblicamente anche sui social. Così, in occasione del lieto evento, Alba ha voluto fare i suoi auguri a Lorella in modo altrettanto plateale: con un video pubblicato su Instagram.

“Polemiche a parte, me ne stavo dimenticando… ma siccome sono una signora, e una signora che ha già affrontato questa tragedia chiamata ‘un anno in più’, ti dico: buon compleanno Lorella Cuccarini!”, ha esordito Parietti in un video diventato virale in pochi minuti.

Nel filmato, la showgirl sottolinea di essere una signora e, per questo, saper andare oltre le polemiche e i battibecchi. Da qui la decisione di fare pubblicamente, e per di più con un video, gli auguri a Lorella Cuccarini per i suoi 60 anni. E a proposito dell’età, nel filmato Parietti le dice: “Invecchiare in questo Paese è una colpa. Ricordati, Lorella: sii fiera di questo traguardo, perché una donna che è capace di dire la sua età… è capace di tutto!”. Un gesto, quello di Alba, che non è rimasto senza risposta. Il video è arrivato dritto dritto alla festeggiata che ha deciso di replicare alla collega in modo chiaro e garbato, con un: “Grazie Alba”, con tanto di cuoricino rosso. Sembra dunque pubblicamente sancita la pace tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini dopo le dichiarazioni fatte dalla seconda nella sua ultima intervista al Corriere della Sera.

