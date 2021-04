Alba Parietti/ “Testamento social dopo sonnifero: immagino mio funerale. Molestata…”

Alba Parietti, notoriamente molto attiva sui social, ha fatto recentemente discutere per un suo post su Instagram che non è affatto passato inosservato. L’ex showgirl ha immaginato il momento del suo funerale ed ha dispensato alcuni consigli alle persone a lei care, a partire dal figlio, indicando loro la foto prescelta, “a ricordare che me la sono proprio vissuta e che ho voluto essere in tutti i sensi ciò che volevo essere, assomigliare all’ideale che avevo di me stessa”. Un post che ha indubbiamente fatto molto clamore e sul quale è intervenuta ai microfoni della trasmissione i Lunatici, su Rai Radio 2. “Quello sul mio ‘testamento’? Allora, è un gioco”, ha esordito Alba spiegando l’origine del post. “Io prima di dormire prendo tre o quattro gocce di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno. Quando prendo questo sonnifero faccio dei danni incalcolabili, perché scrivo cose belle, divertenti, mi lascio andare”, ha spiegato.

Giovanni Terzi vs Alba Parietti/ “Non è che tu sai tutto e gli altri non sanno nulla”

Ed anche quell’ultimo intervento social sarebbe la conseguenza del sonnifero. Dunque la Parietti si è sentita di dare un consiglio utile per i prossimi suoi post social: “Bisogna sempre guardare a che ora faccio il post”. La Parietti ha spiegato di essersi divertita ad immaginare, da buona megalomane, il suo funerale: “Vorrei anche una lista di persone che non dovrebbero assolutamente entrare. Vorrei una sorta di buttafuori”, ha aggiunto alla lista degli ultimi desideri.

Alba Parietti/ “Avevo paura di mia mamma ma non era un mostro, mio padre...”

ALBA PARIETTI E IL SUO PENSIERO SULLA MORTE: RIVELAZIONI SULLE MOLESTIE

La mamma di Francesco Oppini ha così affrontato l’idea di vecchiaia e morte svelando di non aver mai conosciuto qualcuno a cui non facciano paura. “Il mio rapporto con gli anni che passano? Io credo che sia necessario modificare l’idea che tu hai di te”, ha aggiunto Alba Parietti ai microfoni di Rai Radio2, “Bisogna accettare che l’estetica non sia più il punto di forza che è sempre stato”. Ma la bellezza, a suo dire, è davvero un’arma a doppiotaglio? Niente affatto! Chi lo dice è un bugiardo secondo Alba: “La bellezza è un grande lasciapassare. Ma può diventare un limite. Come la ricchezza. Essere molto belli esteticamente può significare anche lasciarsi sempre dietro qualcosa e dare per scontato che tanto le cose ti accadono, perché quando arrivi la gente rimane ammaliata e affascinata”.

Alba Parietti/ “Se vado in pensione chi caz*o insulterete? Continuo con la tv!”

Dando uno sguardo al suo passato, la Parietti ha ammesso di non essere mai stata violentata “ma molestata sì” però, dice, “mi sono sempre raccontata che non mi era successo”. Un’omissione, la sua, che nascerebbe dal fatto di essersi sempre sentita una donna forte e risolta, motivo per il quale alcune cose ha fatto fatica ammetterle anche se stessa. In merito agli episodi di molestia – almeno 2 o 3 – Alba ha svelato: “Uno era un politico, l’altro era un amico. Persone molto potenti. Le molestie sono soprattutto psicologiche”. Quando il #metoo è esploso, però, ancora non si voleva raccontare la verità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA