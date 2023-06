Alba Parietti: “Ti sei preoccupato di me, senza secondi fini…”/ Il ricordo di Silvio Berlusconi

Alba Parietti scrive in ricordo di Silvio Berlusconi: l’addio al compianto politico é social

Sono ore segnate dal lutto nazionale e di risonanza globale, in Italia e nel mondo, per la morte di Silvio Berlusconi, e Alba Parietti catalizza l’attenzione dell’occhio pubblico con un addio al compianto vip amico ed influente politico. L’occasione che l’opinionista TV e showgirl tra le più controverse in Italia ha, di rompere il silenzio social sui rapporti interpersonali con la mente-icona che ha rivoluzionato la Comunicazione, la Politica e l’Economia made in Italy e non solo, vantando tra le opere la fondazione della società di produzione multimediale Mediaset nel 1993, un anno prima di scendere in politica per poi diventare capo fondatore del suo stesso partito politico, Forza Italia, é un nuovo post. Riattivatasi via Instagram, a margine della notizia della morte di Silvio Berlusconi, venuto a mancare il 12 giugno 2023 dopo un ricovero al San Raffaele di Milano, Alba Parietti rilascia un commosso addio, commuovendo il popolo del web.

Alba Parietti: il bagno al mare é in una spiaggia di nudisti?/ Web in tilt per la foto hot

“Con te Silvio se ne va una parte

importantissima di storia d’Italia.

Tu per tutti rappresentavi qualcosa di significativo e importante nel bene o nel male che fosse -si legge tra le righe rilasciate nella caption di uno scatto di Silvio Berlusconi, postato dalla showgirl-. Posso dirti che mi addolora moltissimo l’idea che tu non ci sia più. Mi sembra impossibile”. Le parole pregne di nostalgia, nel ricordo che Alba Parietti ora custodisce di Silvio Berlusconi via Instagram, in condivisione con il popolo del web, poi, proseguono con ulteriori particolari di vita condivisa insieme all’esponente politico italiano di influenza globale: “Sei stato per me un uomo buono, generoso gentile e ti sei preoccupato per me senza secondi fini che non fossero affetto, rispetto, stima reciproca di tanti tanti tantissimi

anni di lavoro insieme”. Il post di addio, che tra gli altri innumerevoli necrologi su Silvio Berlusconi registra una gran moltitudine di interazioni social, poi prosegue ancora: “Mille ricordi, mille aneddoti tanto tantissimo affetto che era costruito sulla conoscenza e sul rispetto spesso delle nostre posizioni diverse. Ho ricordi indelebili delle chiacchierate amichevoli delle risate della tenerezza del tuo animo. Che momento triste”.

Alba Parietti: "Dobbiamo amare noi stesse, se vogliamo essere amate.."/ Il messaggio che commuove

Il tributo di Alba Parietti, alla memoria del compianto Silvio Berlusconi, infine, si conclude con l’ultimo saluto: “Ti ho voluto bene e ti vorrò bene per sempre. Ciao Silvio fai buon viaggio”.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti, i rumors sul rinvio di Non sono una signora/ "E' semplicemente brutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA