Alba Parietti/ “Una maga mi disse la data di morte di mio figlio, Francesco Oppini”

Alba Parietti è stata stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, e durante il commento ad una notizia ha svelato una verità alquanto drammatica. L’Alba nazionale, parlando con Eleonora Daniele, ha infatti spiegato di aver subito una sorta di ricatto da una sedicente ‘santona’. Il tutto è avvenuto in un periodo drammatico della vita di Alba Parietti, quando il figlio, Francesco Oppini (concorrente del Grande Fratello Vip 5), sembrava circondato da un alone di sfortuna: “In un periodo in cui mio figlio ebbe una serie di eventi disgraziati – racconta – fra incidenti, morti di persone care… eravamo molto toccati e una mia cara amica ebbe la meravigliosa idea di portarmi da una sedicente maga alla quale non ho mai creduto, ma questa mia amica insisteva dicendo che era tutto vero”. Quindi la Parietti ha aggiunto: “La tecnica di adescamento: mi telefonò e mi disse che doveva parlare di questioni importantissime e io le dissi che non le avrei dato soldi”.

ALBA PARIETTI: “NON CREDETE A STA GENTE”

Alba Parietti ha poi proseguito svelando un retroscena inquietante: “Questa signora mi cominciò a raccontare dei fatti dicendo che mio figlio sarebbe morto entro una data precisa a causa di una fattura che io avevo, non credete a tutta sta gente”. La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha poi dovuto interrompere il collegamento per via del poco tempo a disposizione, ma ha spiegato che del caso di Alba Parietti ne parleranno domani in puntata. La Parietti era stata protagonista pochi giorni fa quando era intervenuta su Instagram in difesa del figlio, dopo la querelle scoppiata all’interno della casa del Gf Vip 5: “Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso di finire a letto con Dayane – le parole sul suo profilo social . e siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che mettevano in guardia Francesco dalle attenzioni di Dayane, dicendogli che doveva pensare a chi guardava fuori e soffriva per le sue troppe ossessive attenzioni, sono esattamente le stesse che ore lo trovano irrispettoso perché non accetta di dormire con lei”. Un intervento in difesa che aveva fatto sbottare Antonella Elia in puntata “Sei una gallina madre”.



