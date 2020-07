Alba Parietti, vacanze col toy boy Cristiano Urso/ Il web: “coppia dell’estate 2020”

E’ tempo di vacanze e Alba Parietti anche quest’anno ha deciso di trascorrerle nella calda ed assolata isola di Ibiza. La conduttrice e showgirl non ha mai nascosto il suo grande amore per l’isola spagnola dove peraltro ha acquistato una bellissima casa dove quest’anno è spuntato un nuovo amico. Si tratta di Cristiano Urso, violinista salentino, che ha catalizzato l’attenzione dei fan e del pubblico dei social visto che i due pubblicano scatti e foto delle loro vacanze estive. Le foto, manco a dirlo, hanno immediatamente fatto scattare un vero e proprio chiacchiericcio con il pubblico che si domanda “chi è il fortunato toy boy?”. In tanti hanno pensato che tra l’Alba Nazionale e il giovanissimo “amico” potesse esserci qualcosa di più per via dei ripetuti scatti pubblicati sui social da cui traspare una forte complicità. I due, infatti, appaiono sempre sorridenti e felici e questo ha incuriosito il pubblico che si è diviso tra chi è favorevole ad un ipotetico flirt estivo e chi, invece, non ha colto occasione per sputare veleno sulla bellissima Parietti.

Alba Parietti ha un nuovo fidanzato? Impazza il gossip “online”

“Ti meriti questo toy boy. Goditelo” scrive un follower approvando la scelta di Alba Parietti. Non solo, c’è chi intravede nel giovane ragazzo qualcosa di Claudio Amendola “bel ragazzone. Assomiglia a Claudio Amendola quando era giovane”. Ecco poi arrivare, immancabili, i commenti negativi: da “ti sei fatta il toy boy?” a “ma chi è quel bimbo?”. Sta di fatto che le foto di Alba Parietti e del suo toy boy hanno fatto scoppiare un nuovo gossip dell’estate con un follower che ha commentato: “bellissima coppia..la coppia dell’estate 2020”. Tantissimi i commenti da parte dei fan e del pubblico curiosi di scoprire se ci sia davvero del tenero tra la Parietti e questo ragazzo. A mettere tutti a tacere è arrivata proprio Alba che ha precisato: “veramente siamo solo grandi amici”. La conferma è arriva poco dopo anche dalle parole del giovanissimo violinista salentino Cristiano Urso legato alla Parietti da una speciale amicizia: “sei una delle persone più belle, buone e generose che io conosca. Grazie per essermi Amica e per esserci sempre. Ti aspetto per la nostra chiamata della buonanotte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA