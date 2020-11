Alba Parietti Vs Alessia Fabiani/ “E’ di cattivo gusto parlare..”, su Dayane Mello…

Alla fine Alba Parietti ha deciso di non tenersi nessun sassolino nella scarpa e proprio parlando di Francesco Oppini in una lunga intervista al settimanale Chi ha spiegato che alcune cose le hanno dato fastidio riferendosi in particolare ad Alessia Fabiani. L’ex del figlio ha voluto precisare di essere stata lei a rompere con lui ma Alba non ci sta e, lasciando intendere di non voler lavare i panni sporchi sui giornali, ha deciso anche di non andare a fondo alla questione senza però tirarsi indietro quando è arrivato il momento di lanciare una frecciatina: “Ho faticato a capirla, così come ho faticato a capire perché, dopo essere stata con mio figlio, si sia fidanzata con il suo migliore amico… credo, piuttosto che, se ci mettessimo a dirla tutta, dovremmo cadere nel cattivo gusto per lavare i panni sporchi in pubblico”.

Alba Parietti Vs Alessia Fabiani e Dayane Mello

Ma Alba Parietti non si ferma qui e nella sua intervista alza anche il velo su quello che pensa di Dayane Mello, rea ad un certo punto di voler circuire suo figlio, e su Tommaso Zorzi, adesso suo grande amico. Nel primo caso la conduttrice spiega: “Non penso che mio figlio non noti la sua bellezza ma è innamorato di Cristina e l’amore fa passare in secondo piano la vanità e gli istinti primordiali”. Infine, anche per Tommy le sue parole sono di stima, le stesse che ha già detto nella casa la puntata scorsa quando ha avuto modo di parlare e confrontarsi con lui. Se son rose…



