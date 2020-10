Alba Parietti Vs Antonella Elia/ “Costruita su Francesco Oppini un’immagine ingiusta”

Non si arresta la polemica nata nelle ultime settimane tra Alba Parietti e Antonella Elia. Tutto è nato dall’uso della parola “viscido” da parte della Elia nei confronti di Francesco Oppini che ha scatenato l’ira non solo della Parietti ma anche di suo padre Franco. Dopo un acceso botta e risposta, Alba è tornata a parlare proprio poche ore fa con un lungo post dedicato proprio a suo figlio che stasera potrebbe dover abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. “Come mamma ti vorrei a casa, perché gli attacchi sono davvero cattivi e sui social a volte tremendamente violenti per tutti noi e ci fa male,” ha esordito la Parietti su Instagram, però “il senso di giustizia e ingiustizia, vorrebbe davvero che il pubblico ti salvasse perché ti è stata costruita addosso con accanimento un’ immagine che non ti corrisponde per niente sul niente.”

Alba Parietti e l’appello per il figlio Francesco Oppini

Inevitabile associare quest’ultima frase scritta da Alba Parietti agli attacchi che Francesco Oppini ha ricevuto da Antonella Elia. La donna ha poi aggiunto: “Giochi in un gioco a voce alta, non sei capace di stratagemmi e pettegolezzi e soprattutto sarai sempre un cane sciolto. – così ha lanciato l’appello al pubblico di Canale 5 – Se amate Francesco Oppini tenetelo nella casa del Grande Fratello Vip”.





