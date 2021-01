Alba Parietti vs Maria Teresa Ruta/ Chi mente su Alain Delon? “Ne resterà una sola”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha ricordato, con nostalgia, un aneddoto legato a Miss Italia 1991 e al presidente di giuria Alain Delon: “Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega… Va bene, era la mamma di Francesco. Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”. La mamma di Francesco è ovviamente Alba Parietti che ha immediatamente risposto sui social, smentendo la versione della collega: “Adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa”. Alfonso Signorini ha riportato subito a Maria Teresa il post di Alba e la concorrente ha replicato dicendo che il post serata Alain Delon lo ha passato con lei.

Alba Parietti e Maria Teresa Ruta: “Scontro epocale tra titani”

Questa sera, venerdì 29 gennaio, Alba Parietti sarà ospite del Grande Fratello Vip per un confronto con Maria Teresa Ruta. La mamma di Francesco Oppini ha annunciato la sua presenza a Roma con un post su Instagram che lascia poco all’immaginazione: “Ebbene sì, lo squalo è partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne. Io e il mio ego siamo già partiti e siamo in treno… Che lo vogliate in molti o no in pochi. E da qui a lunedì non leggo nessun commento. Sì si sì sì me ne frego!”. E ancora: “Scontro epocale tra titani, chi avrà mentito? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verità… Comprate i popcorn. Siamo alla resa dei conti… Ne resterà una sola”. Nei giorni scorsi Alba Parietti è stato ospite di Casa Chi dove ha spiegato la sua versione dei fatti: “Quella sera io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro. Io non mi ricordo della Ruta… io non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata”. La conduttrice ha anche ribadito di essere molto amica di Alain Delon.



© RIPRODUZIONE RISERVATA