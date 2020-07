Alba Parietti vs Oggi “Mi mostro come voglio!”/ “No a reality per dignità fisica…”

Non si è fatta attendere la replica di Alba Parietti al settimanale Oggi, che ha pubblicato delle sue foto in costume accusandola velatamente di ritoccare quelle che condivide sui social. «Dopo aver celebrato aulicamente le chiappe sode di Olivia Paladino, compagna del premier Conte, svela al mondo, attraverso alcune mie foto rubate a Ibiza, che i personaggi famosi, talvolta, migliorano i propri scatti prima di pubblicarli sui social», ha scritto la showgirl in una lettera per Dagospia. Non manca un attacco diretto di Alba Parietti al settimanale: «Magari una donna di 59 anni presa con la luce peggiore e l’angolazione peggiore non è l’esempio più adatto a sostenere la tesi. Un tempo si sarebbe detto che non è nemmeno il massimo dell’eleganza». La showgirl spiega che sarebbe stato più giusto smascherare qualche 20enne che usa quegli escamotage, visto che su una 59enne ha poco senso nella sua ovvietà. Ma Alba Parietti ha usato anche i suoi canali social per rispondere al settimanale Oggi.

ALBA PARIETTI VS OGGI “DEVO MOSTRARMI PER FORZA AL PEGGIO?”

«Da oggi è obbligatorio farsi foto in pose orrende da angolazioni che facciano sembrare deforme, ti aggiungano rughe, anni». Così Alba Parietti in un lungo post su Instagram in cui ammette di “pulire” le foto che pubblica con ironia. «Quelle di spettacolo devono mostrarsi al peggio per favorire insulti (..), vietato farsi le foto al tramonto e usare qualche filtro (sa di strega malvagia). Dovete farvele fare sotto il sole a picco, deformate dalle ombre e possibilmente sudate». Ma per la showgirl è ancor più importante esprimere un altro concetto, cioè che ognuno deve mostrarsi come vuole. Lei, ad esempio, cerca di condividere le foto migliori, anche se struccata. «Non ho mai voluto fare reality perché ci tengo alla mia dignità fisica non mi piace mostrarmi al mio peggio, anche sul piano fisico». Al tempo stesso, sa di non avere 20 anni e non vuole neppure dimostrare di avere un fisico da ventenne. «È umano che ognuno abbia voglia di vedersi bene. Questa volontà di denigrare oppure di farsi vedere per avere benevolenza con foto venute male non sono a mio avviso un male davvero necessario».

ALBA PARIETTI VS OGGI “MI PIACE INVECCHIARE MA…”

Alba Parietti vuole piacere a chi la ama e dare ciò che ci si aspetta da lei, e cosa lei si aspetta da se stessa, «perché invecchiare nonostante non sia piacevole è sicuramente una sfida interessante». La showgirl nel suo post su Instagram spiega di voler vivere a lungo, perché le piace farlo, con vanità e dignità, ma anche col «piacere di vedermi bene e bella spero di spero persista fino all’ultimo giorno». Bisogna piacersi e curarsi del proprio aspetto, «qualunque esso sia». Questo a volte è più un atto di dignità che di vanità secondo Alba Parietti. «Amati per essere amato. Anche con gli anni e con i tuoi difetti, ma non permettere a nessuno di dirti cosa è giusto o sbagliato fare», ha concluso. Poi ha pubblicato un video, «perché quelli non si possono modificare», nel quale ha fatto l’esempio delle polemiche in cui è stata sua malgrado coinvolta Chiara Ferragni per gli Uffizi. «Non c’è forse bisogno di pubblicizzarli, per altri sono stati una scoperta. E allora perché negare che una persona di successo, una grande imprenditrice giovane e bella possa far scoprire l’arte? Perché dovete vedere il lato negativo e mai il vantaggio?», ha spiegato Alba Parietti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA