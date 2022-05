Alba Parietti vs Simona Izzo: “Non mi faccio paparazzare”/ “Non usare questi termini”

Alba Parietti si è resa protagonista di un piccolo confronto a distanza con Simona Izzo a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. La showgirl è intervenuta in collegamento audiovisivo da Ibiza e, sollecitata dalla presentatrice, Parietti ha rivelato di essere innamorata: “Eleonora, sai quanto sia difficile vivere le questioni personali e sentimentali della nostra vita. Quando hai cose preziose cerchi, nel limite del possibile, di preservarle dalle chiacchiere, perché è importante. Rischiando, ti dico che c’è una cosa bella nella mia vita, ma preferirei non parlarne perché da anni vorrei che il mio privato rimanesse tale. Il mio compagno ha una questione privata e personale che va trattata con grande riservatezza. Lavoro, figli… Di certo non mi metto a rilasciare interviste”.

ALBA PARIETTI VS SIMONA IZZO: “NON VIVO PER FINIRE SUI GIORNALI!”

Su Rai Uno, Alba Parietti si è scontrata con Simona Izzo proprio in riferimento al suo nuovo amore. La moglie di Ricky Tognazzi le ha detto: “Ti sei fatta fotografare con tutti gli uomini, dai!”. Alba, risentita, ha replicato: “No, non mi sono fatta fotografare, non usare questi termini. Non vivo per finire sui giornali!”. Subito, però, l’ex consorte di Antonello Venditti ha fatto retromarcia, chiedendo scusa e ammettendo di essersi espressa con un termine non appropriato: “Hai ragione, ti hanno fotografato. Comunque sono felice che tu ti sia innamorata”.

