Alba Parietti Vs Zorzi per Francesco Oppini/ “Amicizia terminata? Mai stata sincera”

Da settimane, ormai, si parla di crisi nel rapporto di amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il loro rapporto ha fatto sognare i telespettatori della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, eppure ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. Tanto che, negli scorsi giorni, Zorzi ha deciso di togliere il follow a Francesco su Instagram. Di fronte a questa vicenda, Alba Parietti, madre di Oppini, ha deciso di dire la sua e, pur non citando Zorzi, tagga proprio suo figlio in un post su Instagram che appare chiaramente riferito a Tommaso. “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, – esordisce la Parietti, che continua – non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te, la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai , se lo farai solo più solo e più triste.”

Lo sfogo di Alba Parietti continua tra evidenti stoccate: “Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato.” La prossima concorrente di Tale e Quale show allora continua: “Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. – e conclude – Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco.” Chissa se Tommaso deciderà di replicare a queste parole.

