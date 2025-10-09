Chi è Alba Rohrwacher? Carriera, l'amore con il compagno Saverio Costanzo va avanti ormai da 15 anni e l'ultimo ruolo al cinema

Attualmente al cinema con il film “Tre ciotole”, tratto dal romanzo di Michela Murgia nel quale la scrittrice affronta la malattia che l’ha portata alla morte, Alba Rohrwacher si è trovata davanti a una sfida non semplice, nella quale ha cercato di fare del suo meglio per mostrare tutto il dolore che la scrittrice aveva gettato sulla carta. L’attrice, originaria di Firenze, è nata da mamma italiana e papà tedesco, di Amburgo. Fin da giovanissima ha frequentato corsi di teatro, studiando recitazione.

Ema Stokholma, chi è, single o fidanzata?/ Stoccata all'ex Angelo Madonia: "Dura uscire da quella storia"

Cinema, teatro, televisione e non solo nella vita dell’attrice, che dal 2010 è fidanzata con lo stesso uomo. Alba Rohrwacher ha al suo fianco ormai da 15 anni Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo. Il compagno di Alba, di professione regista e sceneggiatore, è nato a Roma nel 1975 dalla storia tra Maurizio Costanzo e la giornalista Flaminia Morandi. Dopo essersi laureato in sociologia della comunicazione, ha cominciato a lavorare prima come conduttore radiofonico e poi come regista e documentarista. Nel mezzo, una parentesi a New York.

Veronica Pivetti/ Dalla depressione alla nuova compagna Giordana: "E' il mio rapporto più profondo..."

Alba Rohrwacher, compagno Saverio Costanzo tenuto nascosto a lungo

A lungo Alba Rohrwacher ha vissuto in maniera riservata l’amore con Saverio Costanzo, tanto da renderlo noto solamente molto più avanti rispetto alla reale data di inizio del loro legame. I due sembrerebbero essersi conosciuti nel 2010, sul set de “La solitudine dei numeri primi”, che vedeva lei come protagonista e lui come regista.

“Con Saverio c’è stato un prima e un dopo: dopo La solitudine dei numeri primi è cambiato qualcosa dentro di me, perché è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo” ha rivelato l’attrice, che in quel momento ha cominciato ad amare quell’uomo di profonda cultura e spessore cinematografico. Dal 2010, infatti, è cominciata la loro relazione, che ha portato negli anni ad una condivisione profonda dal punto di vista lavorativo e non solo.

Ernia, l'amore per la compagna Valentina Cabassi e per la figlia Sveva/ Il nome deriva da una sua canzone