Alba Rohrwacher è tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera“, il programma racconta storie di vita in modo originale e coinvolgente condotto da Francesca Fialdini. L’attrice e regista torna in tv con la stagione finale de L’amica Geniale, la serie tv cult ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Un ruolo che ha segnato indubbiamente la sua carriera artistica visto che la Rohrwacher ha avuto modo di dare dapprima la voce a Lenù e poi di prestarle il volto nella stagione finale. Un ruolo a cui è legatissima e di cui ha parlato dalle pagine del Corriere della Sera, affermando di non avere dubbi sul fatto che non le accadrà più di conoscere un personaggio in maniera così assoluta e di portarselo poi anche all’interno della sua vita; d’altra parte, l’incontro tra la sua voce e il suo volto è stato “liberatorio“.

Il ruolo di Lenù ne L’Amica Geniale ha cambiato la sua vita e l’attrice non lo nasconde affatto, infatti ha raccontato di aver appreso la capacità di star ferma senza agire, di captare tutto quello che le accade attorno senza intervenire. Ma ritiene di aver imparato “l’acquiescenza, la morbidezza anche negli scatti di rabbia” e di essere “profondamente grata” per questo.

Alba Rohrwacher torna con L’Amica Geniale su Rai1

Il ruolo di Alba Rohrwacher nella stagione finale de L’Amica Geniale assume un valore significativo per la serie cult che ha conquistato dapprima l’Italia e poi il resto del mondo. La quarta e ultima serie dal titolo “Storia della bambina perduta” è in arrivo dall’11 novembre su Rai1 e segna l’epilogo di una storia che ha appassionato dapprima milioni di lettori e poi i telespettatori. Un viaggio che, come raccontato dalla stessa Alba Rohrwacher, è entrato in “punta di piedi“, mettendosi al servizio della serie, attraverso le “relazioni vere, sincere, autentiche tra i personaggi“.

Proprio l’attrice e regista parlando del ruolo di Elena-Lenù ha rivelato cosa ha in comune con questo personaggio, a partire dall’istinto per andar via. In generale, ritiene di aver fatto esattamente quello che ha fatto lei, cioè prendere le distanze dal suo ambiente, ripulirsi e tagliare i ponti con tutto e tutti.