Alba Rohrwacher, David di Donatello: Miglior attrice protagonista?/ “In Magari una prova intensa”

Alba Rohrwacher è una delle candidate al premio di Miglior attrice protagonista ai David di Donatello per Magari, opera d’esordio di Ginevra Elkann. Chi conosce il suo passato e la sua carriera sa bene che l’Accademia la apprezza e sono molti quelli a pensare che sarà proprio l’attrice di origine tedesca, ma nata e cresciuta in Italia, a spuntarla. Nel film, un racconto intimista che mette insieme gioie e valori a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90, Alba Rohrwacher interpreta Benedetta, sceneggiatrice e compagna di Carlo, che ad un tratto si ritrova alle prese con questa strana vacanza di questa famiglia un po’ allargata. Lei stessa spiegando e parlando del suo personaggio ammette che in un primo momento Benedetta è stata messa in discussione ma poi è stata accettata come prova che una famiglia va ben oltre il legame di sangue. Il suo personaggio ha ottenuto il giusto spessore tanto da non essere al margine ma creare lei stessa il cambiamento per gli altri.

In nome di questo cambiamento che ha proprio il volto di Alba Rohrwacher, l’attrice si troverà sul palco dei David di Donatello 2021 questa sera e sicuramente il pubblico non ha bisogno di presentazioni quando la vedrà. Classe 1979, Alba Caterina Rohrwacher , figlia di un apicoltore tedesco e di un’insegnante italiana, ha viaggiato spesso tra l’Europa e l’America e, una volta diplomata, si iscrive all’Università di Medicina fino a quando non inizia a frequentare i corsi di recitazione presso l’Accademia dei Piccoli di Firenze dove si diploma ormai poco meno di 20 anni fa. Dal teatro al cinema il passo è stato breve visto che già nel 2004 era ne “L’amore ritrovato”. Da quel momento in poi fioccano i ruoli per lei e anche i premi. Per il pubblico di Rai1, oltre ad essere un’intensa attrice è anche la voce di Elena, la protagonista de L’Amica Geniale. Al suo fianco sul set della sereie c’è Saverio Costanzo, suo compagno nonché regista e sceneggiatore italiano, figlio del noto Maurizio Costanzo e della giornalista Flaminia Morandi.

