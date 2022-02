Alba Rohrwacher, L’amica geniale 4/ Chi è la nuova Elena Greco? Premi e carriera

Nel finale di “L’amica geniale 3” Elena Greco…

Si è appena conclusa l’ultima puntata de “L’amica geniale 3“. Elena ha lasciato Pietro per Nino. Nell’ultima scena mentre era in aereo, la scrittrice romanziera si è vista allo specchio mostrando in un riflesso sorridente la sua futura immagine. Ecco quindi svelata chi sarà la nuova attrice che interpreterà Elena Greco in “L’amica geniale 4“, in uscita prossimamente su Rai Uno. Si tratta di Alba Rohrwacher. La famosa e pluripremiata attrice fiorentina ha recitato, tra gli altri, nei film Il papà di Giovanna, Io sono l’amore, Cosa voglio di più, La solitudine dei numeri primi, Le meraviglie, Hungry Hearts, Perfetti sconosciuti e The Place e nelle serie televisive In Treatment ed Il Miracolo.

Alba Rohrwacher nasce a Firenze il 27 febbraio 1979 da padre tedesco e madre italiana. Inizia a studiare recitazione presso l’Accademia dei Piccoli della sua città, per poi diplomarsi al Centro Sperimentale a Roma. Nel 2004 esordisce sul grande schermo con L’amore ritrovato di Carlo Mazzacurati in supporto a Maya Sansa. Sono ruoli minori, infatti, quelli con cui la giovane muove i primi passi, da quello di Clelia in Melissa P. (2005) di Luca Guadagnino a quello di Violetta, sorella di Elio Germano e Riccardo Scamarcio, in Mio fratello è figlio unico (2007) di Daniele Luchetti. In televisione, invece, compare nelle serie Il Pirata – Marco Pantani (2006) e Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007). Pian piano si fa strada ottenendo parti di maggior rilievo con Piano, solo (2007) di Riccardo Milani e Giorni e nuvole (2007) di Silvio Soldini; proprio con quest’ultimo lavoro si aggiudica il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista nel 2008. E’ l’inizio: nel corso degli anni Alba Rohrwacher vincerà un altro David di Donatello (questa volta come attrice protagonista in “Il papà di Giovanna”), un Nastro d’argento (“La solitudine dei numeri primi”), due Globi d’oro, tre Ciak d’oro (di cui uno come Rivelazione dell’anno), la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e tre Premi Pasinetti alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2021 ha lavorato con Nanni Moretti per “Tre piani” e Maggie Gyllenhaal per “The Lost Daughter”.

