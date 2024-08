I genitori di Max Pezzali – che si chiamano Alba e Sergio – sono rimasti sempre nell’ombra e hanno guardato da lontano il successo del figlio. Sì, perché nessuno, neanche i genitori di Max Pezzali si sarebbero mai aspettati che il figlio sarebbe diventato uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana. Quel poco che sappiamo di Alba e Sergio lo conosciamo attraverso le interviste rilasciate da Max Pezzali e, soprattutto, quelle sparute interviste in cui l’artista ha deciso di rivelare alla stampa i dettagli del privato. Il cantante è molto riservato e, infatti, le curiosità su i suoi genitori che più fanno gola ai fan, sono poche e per nulla esaustive. Nonostante ciò abbiamo le informazioni basilari per ricostruire un breve profilo.

Di loro sappiamo i nomi e cognomi e che oggi, Alba Scanavini e Sergio Pezzali, vivono ancora nello stesso paese dove hanno cresciuto Max Pezzali prima che trovasse la strada nel panorama musicale di ieri e di oggi. Neanche a dirlo ha rivelato qualcosa su i suoi genitori non a un giornale qualunque ma in una delle interviste che ha rilasciato a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin.

Alba e Sergio, chi sono i genitori di Max Pezzali, lui: “Mamma era concreta, papà un’artista”

Il cantante è figlio di Alba Scanavini e Sergio Pezzali. Max Pezzali ha raccontato di aver lavorato nel negozio di famiglia prima di diventare l’artista che è, e ha parlato anche della professione del padre. Pare che Sergio abbia gestito per anni un negozio di fiori. Si sono sposati nel 1966 e nel 1967, a Pavia è nato il loro figlio Max, nome completo Massimo Pezzali. “Mia madre era la concretezza fatta a persona”, ha raccontato alle telecamere di Verissimo in una vecchia intervista. “Sono cresciuto in un contesto in cui non esisteva la via di mezzo: o studi o vai a lavorare”, ha aggiunto. “Mio padre è sempre stato un po’ più artista di mentalità anche per via del suo lavoro”, ha continuato. “Gli piaceva comporre con i fiori. Aveva una sensibilità con i colori.” E da quel che sembra, Max Pezzali avrebbe ereditato proprio da suo padre questo estro artistico.

E difatti, è stato proprio Sergio a spingere il figlio verso la musica e a non mollare la presa, nonostante le difficoltà iniziali. Il cantante ha dipinto i suoi genitori come due persone a modo e che non hanno mai ostacolato il figlio, anche se sono vissute in una generazione diversa rispetto a quella di Max Pezzali. “Mio padre mi incoraggiava segretamente a non mollare la passione per la musica”, ha continuato nell’intervista. “Lo ha fatto sebbene fosse in qualche modo costretto a tenerla “nascosta” da madre”, conclude. Max e Sergio Pezzali avrebbero quindi vissuto una sorta di complicità nei primi passi dell’artista in campo musicale, un percorso iniziato quasi per gioco che poi si sarebbe tradotto in uno dei capitoli più belli della musica italiana.