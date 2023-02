“Alba” testo completo canzone Ultimo a Sanremo 2023/ Rinascere oltre i limiti

Testo completo di “Alba”: Ultimo prova a insidiare Mengoni per la vittoria di sanremo 2023

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, cantautore romano già considerato tra le migliori promesse del panorama musicale italiano, si presenta con la canzone Alba (qui testo completo) all’edizione del festival di Sanremo 2023, dopo quattro anni, con una canzone che parla dei nuovi inizi e della necessità di poter sempre ricominciare. “Alba” come anticipa già il titolo infatti parla di un ciclo di rinascita che ognuno porta dentro.

Ultimo ha dichiarato di voler dimostrare al pubblico di Sanremo la sua evoluzione come artista, e la crescita personale rendendo omaggio ancora una volta a quel palco che gli aveva regalato il grande successo già nel 2018.

Analizziamo il testo completo di Alba: la canzone di Ultimo è un invito a riflettere sulla necessità di andare oltre i propri limiti per rinascere. Solo chi ha dentro l’alba può capire che a volte la follia è una spinta sana ad anadare al di là delle abitudini. Il testo scritto dal cantautore è anche un invito alla libertà di credere alle bugie di momenti che poi svaniscono, proprio come quando sorge il sole. Vivere un sogno e non aver paura di essere felici anche se per un giorno solo “E quando vivi un giorno bello ridi e pensami“. Parole che sono metafore di una immaginazione che poi può diventare realtà, se solo si riuscisse a superare la barriera, si potrebbe arrivare ad amare non solo i “nostri simili” e a credere ai sorrisi.

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

