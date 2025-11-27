Alba Un Professore 3: la verità shock su Gabriele, il fidanzato scomparso nel passato della ragazza.

Un professore 3, chi è Alba e attrice Rita Castaldo

Continua Un Professore 3 con altri ingressi importanti nella fiction. Oltre ai già conosciutissimi Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, arrivano anche Nicole Grimaudo, Dario Aita e Rita Castaldo, la quale è apparsa anche in una puntata di Blanca 2. La ragazza si è presentata in un video di Banijaystudios con queste parole: “Ciao, mi chiamo Rita Castaldo e sono l’interprete del personaggio di Alba all’interno di Un professore 3“.

Anticipazioni Forbidden Fruit 27 novembre 2025/ Yildiz annuncia il fidanzamento di Zeynep, Alihan sconvolto

E ancora: “Non vi posso dire molto, certe cose devono rimanere segrete. Però è un personaggio a cui io mi sto già molto affezionando, che apprezzo molto per la sua forza e il tipo di carattere che tira fuori. E basta, sono un po’ emozionata“. In questa terza stagione di Un Professore 3, Rita, che interpreta il personaggio di Alba interpreta un ruolo molto importante, specialmente negli episodi di giovedì 27 novembre 2025.

Stranger Things 5: a che ora esce su Netflix, quanti episodi e durata/ Spoiler e uscita dei Volumi 2 e 3

Alba di Un professore 3, la verità sul fidanzato Gabriele: cosa gli è successo

Per scoprire cosa succederà ad Alba in Un professore 3 dobbiamo rifarci al quarto episodio di Un professore 3, in onda giovedì 27 novembre 2025. La puntata si intitola “Popper, gli errori“, e racconterà della lite tra Irene e Dante per Thomas, il quale viene ammesso a scuola nonostante il loro disaccordo. In questo episodio si scopre qualcosa di molto grave: Dante si trova a convincere Alba a continuare a studiare per prendere il diploma dopo avervi rinunciato tempo fa. In questo contesto, ecco che si scopre la storia tragica di Gabriele, che era proprio l’ex fidanzato della ragazza.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, Nuh muore nelle prossime puntate?/ Che fine fa il figlio di Sumru

Anni prima, quello che è successo ha allontanato Leone e Dante, rivelando un retroscena totalmente inaspettato. Si scopre infatti che Gabriele si è tolto la vita, cambiando per sempre quella di Alba di Un Professore 3, che nel corso degli episodi racconterà cos’è accaduto al ragazzo e le ripercussioni sul suo percorso.