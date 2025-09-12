Il nuovo ministro degli appalti, Diella, è un ministro finto: è infatti un Bot basato sull'intelligenza artificiale. Lo ha annunciato il premier dell'Albani

Clamoroso in Albania, c’è il primo ministro della storia realizzato con l’IA, l’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato nelle scorse ore il premier Edi Rama, spiegando che il nuovo ministro “virtuale” si occuperà dell’assegnazione degli appalti pubblici. Di fatto per poter parlare con lo stesso esponente dell’esecutivo Rama, come sottolinea Open, non bisognerà più effettuare delle interrogazioni parlamentari ma fare delle query online. Obiettivo di Tirana, combattere la corruzione attraverso un BOT di intelligenza artificiale, addestrato ovviamente per lo scopo.

“Sito femminista ha pagato streghe per maledire Charlie Kirk”/ NYP: “Due giorni prima dell'omicidio”

La scelta non è casuale visto che è noto e risaputo come gli appalti pubblici siano spesso e volentieri terreno fertile per corruzioni e minacce, ma anche tentativi di “entrare nelle maniche” di qualcuno. Diella (che significa sole in albanese), così come è stato chiamato il nuovo ministro virtuale, sarà immune da tutto ciò e gestirà tutti gli appalti pubblici in cui il governo stipula contratti con aziende private per vari progetti.

Sondaggi USA 2025/ Democratici choc contro modello americano: 66% preferisce il socialismo al capitalismo

ALBANIA, ARRIVA IL MINISTRO VIRTUALE BASATO SUL BOT: L’ANNUNCIO DI RAMA

“Diella è il primo membro del governo a non essere fisicamente presente, ma creato virtualmente dall’intelligenza artificiale”, ha fatto sapere Rama nell’annunciare appunto il nuovo ministro, precisando che il BOT contribuirà a rendere l’Albania “un Paese in cui gli appalti pubblici saranno al 100% esenti da corruzione”. Nel Paese tanto amico dell’Italia (ma come del resto in molte altre nazioni), spesso e volentieri si registrano casi di corruzione o tentativi di, soprattutto perchè vi sono una serie di gruppi di malviventi che puntano a riciclare il denaro come provente del traffico di droga e di armi in tutto il mondo.

Jair Bolsonaro, condannato l'ex presidente del Brasile/ 27 anni per golpe: “Voleva uccidere Lula”

Ecco perchè la corruzione è riuscita a raggiungere i centri del potere e da qui la decisione di istituire il ministro fatto con l’IA, l’intelligenza artificiale. Il governo non ha precisato i dettagli su come agirà appunto il bot, ne tanto meno ha parlato di eventuali rischi che potrebbero sorgere nel caso in cui lo stesso ministro Diella venisse in qualche modo “hackerato”.



ALBANIA, ARRIVA IL MINISTRO VIRTUALE BASATO SUL BOT: I DUBBI DEGLI UTENTI FACEBOOK

C’è da dire che il ministro “virtuale” è in azione in Albania dall’inizio del 2025, nascendo solo come assistente virtuale basato sempre sull’IA, accessibile tramite la piattaforma e-Albania, per ottenere documenti statali. Appare vestita con abiti tradizionali albanesi ed è in grado di rispondere ai comandi vocali, emettendo anche dei documenti con timbri ufficiali, di modo da poter ridurre i tempi della burocrazia.

Sull’arrivo di questo nuovo ministro, sono comunque molti ad esprimere le proprie perplessità, come ad esempio un utente Facebook che ha scritto: “Anche Diella verrà corrotto in Albania”, mentre un altro ha aggiunto: “I furti continueranno e Diella verrà incolpato”. Tante perplessità quindi ma il governo, a cominciare dal primo ministro Edi Rama, è convinto del contrario: probabilmente la verità lo scopriremo solo fra qualche mese, quando appunto il ministro “fake” sarà testato più a fondo con casi concreti e magari ricevendo anche tentativi di corruzione.