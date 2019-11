Albania, nuova scossa di terremoto M 5.1/ Sale a 40 il numero ufficiale delle vittime

Nuova importante scossa di terremoto in Albania. Poco prima della mezzogiorno di oggi, un sisma di magnitudo 5.1 gradi ha colpito nuovamente il territorio di Durazzo, la stessa zona già colpita nella notte fra lunedì e martedì scorso. Ancora panico fra i residenti, con i soccorritori che invece sono stati obbligati per l’ennesima volta ad interrompere le operazioni di ricerca dei sopravvissuti fra le macerie. Intanto è salito a 40 il numero delle vittime accertate, bilancio ufficiale comunicato, come si legge su TgCom24.it, da parte del presidente albanese, Edi Rama. Tra le vittime vi sono anche quattro bambini, tutti di età compresa fra i tre e gli otto anni, nonché 17 donne. La maggior parte delle vittime si è concentrata nei territori di Thumane, dove le scene che si sono presentate ai soccorritori sono state apocalittiche, con numerosi edifici crollati, e strade dissestate. Quella di oggi a mezzogiorno è solo l’ultima di una lunga serie di scosse che si sono verificate negli ultimi giorni in Albania, compresa quella di magnitudo 3.9 della notte appena passata.

ALBANIA, NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO M 5.1, LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Intanto è uscito allo scoperto il console albanese in Italia, Adrian Haskaj, che ha voluto mandare i propri ringraziamenti personali al popolo italiano, per gli aiuti inviati negli scorsi giorni: “Non ho parole. Oggi mi sono commosso più di una volta per questa fratellanza – le sue parole riportate da Fanpage – tutta l’Italia è in piedi, come un fratello – ha aggiunto in lacrime -. Ci foste stati voi lì a Durazzo avreste sicuramente salvato tante vite. Noi, purtroppo, non abbiamo esperienza né mezzi: l’aiuto dell’Italia è vitale. Ringrazio di cuore tutti”. Il presidente della Repubblica, Meta, ha invece specificato: “Voglio ringraziare il popolo italiano e le sue istituzioni per il grande contributo in questa tragedia. Il ringraziamento è doveroso non solo per le squadre altamente professionali che sono al lavoro in questo momento, ma per tutto quello che l’Italia sta facendo per affrontare questa tragedia”.

