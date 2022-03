Albano Carrisi dà accoglienza a dei profughi ucraini/ “Mi sento responsabile…”

Albano Carrisi ospita una famiglia dall’Ucraina: “Voglio trattarli…”

Albano ha deciso di ospitare quattro profughi provenienti dall’Ucraina. Un gesto di solidarietà importante da parte del cantante pugliese che ha raccontato al Settimanale Diva e Donna maggior dettagli su questa convivenza. Albano ha accolto nella sua tenuta una madre assieme ai suoi tre figli. Per il momento la convivenza procede a gonfie vele anche se Albano non ha voluto per il momento parlare con loro di guerra per evitare di fargli rivivere quegli attimi drammatici: “La prima sera non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli. Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene”.

Yari Carrisi, genitori Albano e Romina Power/ Le tensioni dopo la scomparsa di Ylenia e la loro separazione

Albano ha accolto una professoressa ucraina con il suo bimbo di 7 anni e due ragazzi di 16 e 17 anni, con il quale la famiglia si relaziona parlando in inglese. Jasmine Carrisi è quella che si è legata di più a questa famiglia. I ragazzi ucraini si sarebbero mostrati riconoscenti nei confronti di Albano e sarebbero rimasti stupiti dal tenore della tenuta: “Mi hanno chiesto: ma quante stelle ha questo albergo? Io ho risposto ridendo: è un 4 stelle! E loro: no, no, ne ha almeno 10 secondi me”. Albano ha confidato di trattare questi ragazzi come se fossero suoi figli: “Io mi sento responsabile di questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli. È mio dovere oggi pensare a loro”.

Al Bano/ "Ospito una famiglia in fuga dalla guerra. Putin? Non lo amo più"

Albano Carrisi vittima di furto: “Fa male il cuore…”

Albano Carrisi è stato vittima di furto. Un gruppo di ladri si è introdotto nella sua tenuta a Cellino San Marco rubando 240 pali in ottone, direttamente prelevati dal vigneto di uva Negramaro, per un valore di circa 4mila euro. Un grande colpo al cuore per Albano che ha dichiarato: “Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio. Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore”. Si tratta, sicuramente, di un colpo studiato: nulla sembra lasciato al caso. Stanno indagando nel frattempo i carabinieri per ricostruire la vicenda al fine di capire chi possa aver commesso questo furto.

Al Bano/ "Ho sempre ammirato Putin, ma ha fatto un passo disumano"

Albano ha intanto rivelato di aver annullato i suoi impegni in Russia. Per dire la sua il cantante ha rilasciato le sue parole ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin dopo quello che ha fatto?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA