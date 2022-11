Albano Carrisi ha avuto un’amante?/ “Per tre anni abbiamo avuto una relazione…”

Albano Carrisi amante nascosta? L’accusa in diretta

Albano Carrisi nei guai. Il cantante di Cellino San Marco avrebbe infatti avuto una relazione clandestina con Patrizia Donoso, avvocatessa spagnola. L’indiscrezione era già stata sganciata durante il programma Salvame Deluxe in onda su Tele Cinco. A provare la relazione, uno scatto che ritrarrebbe i due insieme. Il conduttore della trasmissione ha fatto intervenire in diretta la donna che ha così rivelato di aver avuto una relazione clandestina con il popolare cantante. Albano è però intervenuto in diretta smentendo categoricamente la donna e asserendo si trattasse solo di illazioni. Il cantante avrebbe spiegato di non sapere nemmeno chi fosse Patrizia. La Donoso però ha spiegato: “Tutto quello che io ho detto corrisponde a verità e verrà dimostrato, poco a poco. Io ti dico che lo conosco”.

Al Bano accusato da una donna in tv: "Abbiamo avuto una storia"/ Il cantante nega

La donna ha aggiunto poi ulteriori dettagli: “Per tre anni abbiamo intrattenuto una relazione ed è così, lui può dire quello che gli pare. Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. non capisco perché non l’abbia depositata. Io continuo a parlare molto bene di lui. Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui”, ha detto. Albano finora non ha querelato la donna ma forse attende altri suoi passi falsi per procedere con le vie legali. Infatti il cantante ha replicato: “Le regalerò una denuncia, dato che la sta chiedendo”.

Romina Power tra problemi di saluti e i guai in arrivo con Loredana Lecciso/ "Le chiederà i danni per..."

Albano Carrisi nei guai per i debiti, la rivelazione choc di Kiko Hernandez

Albano Carrisi avrebbe però anche un pesante debito economico da saldare. Il cantante ha ricevuto infatti un’accusa da parte di un noto conduttore spagnolo, Kiko Hernandez. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il conduttore sarebbe intervenuto nella trasmissione Salvame per reclamare un’ingente cifra da parte di Albano. Kiko ha asserito: “Il signor Albano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”.

Al Bano: "La rottura con Romina Power? Non ho fatto il terrone"/ "Per me fu un grande dolore per molti anni"

Secondo Hernandez, nel 2009 Albano avrebbe presentato una querela ne suoi confronti ma avrebbe poi perso la causa. Albano avrebbe dovuto così rimborsare le spese processuali ma purtroppo ciò non sarebbe mai avvenuto. Finora il cantante non ha replicato al conduttore in merito a queste accuse. Non sappiamo se deciderà di farlo o se invece farà correre come anche nel caso della presunta amante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA